احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة
تحرير:إسراء سليمان
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
أضرار الملح
يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
يعتبر الملح جزء أساسي من كل طعام نتناوله، كما أنه أحد التوابل الأساسية بالمطبخ، وبدونه لن يكون للطعام مذاق شهي، ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن آثاره الضارة خطيرة في هذه الفترة، حيث يضعف من الجهاز المناعي، ويقلل من فاعليته في مكافحة الالتهابات البكتيرية، وللتأكد أيضا بشكل علمي، أجري مجموعة
يعتبر الملح جزء أساسي من كل طعام نتناوله، كما أنه أحد التوابل الأساسية بالمطبخ، وبدونه لن يكون للطعام مذاق شهي، ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن آثاره الضارة خطيرة في هذه الفترة، حيث يضعف من الجهاز المناعي، ويقلل من فاعليته في مكافحة الالتهابات البكتيرية، وللتأكد أيضا بشكل علمي، أجري مجموعة من الباحثين تجربة على عددًا من الأشخاص، تتمثل في تناول 6 جرامات إضافية من الملح يوميا.
وكشفت النتائج عن ضعف المناعة لدى جميع الأشخاص، الذي أجريت عليهم الدراسة، لذا تنصح منظمة الصحة العالمية، بتناول ملعقة صغيرة من الملح يوميا، للحفاظ على الصحة خلال تفشي الكورونا المستجد.