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احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
أضرار الملح
أضرار الملح
يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
يعتبر الملح جزء أساسي من كل طعام نتناوله، كما أنه أحد التوابل الأساسية بالمطبخ، وبدونه لن يكون للطعام مذاق شهي، ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن آثاره الضارة خطيرة في هذه الفترة، حيث يضعف من الجهاز المناعي، ويقلل من فاعليته في مكافحة الالتهابات البكتيرية، وللتأكد أيضا بشكل علمي، أجري مجموعة
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بطاطس مقلية

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطس يوميا؟

تعتبر البطاطس هي الوجبة الشائعة في كل بيت عربي وأوروبي، فالبعض يحب تناولها مع وضع البهارات مثل الكمون والملح، وآخرون يميلون إلى تناولها مع الجبنة، ولكن هل سألت نفسك، مذا يحدث عند تناول البطاطس يوميا؟ وفقا للعديد من الدراسات والأبحاث، يساعد استهلاك البطاطس في الحفاظ على صحة العظام، كما أنها جيدة للقلب، وغنية بمختلف المعادن والفيتامينات الهامة، التي يتطلبها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد، بجانب الفوائد الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
حماية طفلك في الشتاء

طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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عشان تركيزك يزيد.. تناول القهوة بالليمون

تعتبر القهوة من المشروبات الأساسية في كل بيت، واختلفت الدراسات والأبحاث حول فوائدها وأضراراها، فالبعض كشف أنها تحارب الجذور الحرة، إضافة إلى تحسين الذاكرة والإدراك، والتخفيض من فرص الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة للأضرار، تؤدي إلى هشاشة العظام، وتزيد من التجاعيد، وهناك الآن توجه لتناول القهوة بالليمون، فأثبتت العديد من الدراسات أنها تمد الجسم بفوائد متعددة، على سبيل المثال التهدئة من الصداع، والتخفيف من الإسهال، لذا لابد من إدراجها بنظامك الغذائي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
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حماية طفلك في الشتاء

طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
اسناك -صحي-للانتفاخ

للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

أصبح فيروس كورونا بمثابة شبح لدى العديد من الأشخاص،، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات حول العالم بشكل ملحوظ، ما دفع الدول إلى إغلاق المدراس والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى منع التجمعات، ومطالبة الجميع المكوث بالبيت لأطول فترة ممكنة، للسيطرة على المرض.. ولقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحي، يحب تناول أطعمة غنية بفيتامين C، للتعزيز من فاعلية المناعة، لذا يفضل إدراج الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال بنظامك الغذائي، وبحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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البيتزا والجمبري.. أطعمة شهية ولكن غنية بالصوديوم

الصوديوم من العناصر الغذائية الهامة، ويلعب دور حيوي في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، كما يساعد في استرخاء العضلات والانتقال العصبي، إضافة إلى ذلك، يعمل الصوديوم بجانب المعادن الضرورية الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم، لتحقيق توازن معدلات الماء بخلايا الجسم، ومع ذلك الإفراط في تناوله يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي ينجم عنه أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا لا بد من التعرف على الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الصوديوم، لتجنبها من أجل الحفاظ على صحتك، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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