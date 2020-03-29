احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

أضرار الملح

يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".

يعتبر الملح جزء أساسي من كل طعام نتناوله، كما أنه أحد التوابل الأساسية بالمطبخ، وبدونه لن يكون للطعام مذاق شهي، ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن آثاره الضارة خطيرة في هذه الفترة، حيث يضعف من الجهاز المناعي، ويقلل من فاعليته في مكافحة الالتهابات البكتيرية، وللتأكد أيضا بشكل علمي، أجري مجموعة