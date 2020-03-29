شوبير: لن أكرر «مأساة النائب» في اتحاد الكرة

تحرير:محمد جمال ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

أحمد شوبير

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، اليوم الأحد، عن أنه لن يترشح على نفس المقعد في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة واصفًا تجربته الأخيرة بـ"المأساة"، مضيفا: "سأترشح على مقعد الرئيس إذا سمح ظروف عملي وحصلت على الموافقة، إذا لم أحصل على الموافقة لن أترشح، لأن الإعلام مصدر رزقي وحياتي". وعن بند تضارب المصالح، قال شوبير: "محمد فضل كان يريد وضع بند تضارب المصالح في لائحة اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هذا مخالف دستوريا".

وحول موقفه إذا تعرض لضغوطات للترشح على مقعد النائب في قائمة هاني أبو ريدة، رد شوبير: "مستحيل أن تتكرر هذه التجربة، ولن أنزل انتخابات اتحاد الكرة إذا ترشحت على مقعد النائب". وبسؤاله عن منافسة هاني أبو ريدة على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة، أجاب :"هو أبو ريدة عفريت؟، شوبير له ثقله في الجمعية العمومية". واستمر

وحول موقفه إذا تعرض لضغوطات للترشح على مقعد النائب في قائمة هاني أبو ريدة، رد شوبير: "مستحيل أن تتكرر هذه التجربة، ولن أنزل انتخابات اتحاد الكرة إذا ترشحت على مقعد النائب".



وبسؤاله عن منافسة هاني أبو ريدة على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة، أجاب :"هو أبو ريدة عفريت؟، شوبير له ثقله في الجمعية العمومية".



واستمر :"الجميع سيتفاجئ في الأسماء التي ستتواجد في قائمتي والتي يتواجد بها 70% من الوجوه الجديدة".



وأنهى شوبير حديثه عن مقعد النائب في قائمته للانتخابات المقبلة، قائلاً :"النائب لن يكون إعلاميًا إلا إذا قرر سيف زاهر الترشح هنا سيكون هناك كلام آخر".