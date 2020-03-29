رياضة

شوبير: لن أكرر «مأساة النائب» في اتحاد الكرة

تحرير:محمد جمال ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، اليوم الأحد، عن أنه لن يترشح على نفس المقعد في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة واصفًا تجربته الأخيرة بـ"المأساة"، مضيفا: "سأترشح على مقعد الرئيس إذا سمح ظروف عملي وحصلت على الموافقة، إذا لم أحصل على الموافقة لن أترشح، لأن الإعلام مصدر رزقي وحياتي". وعن بند تضارب المصالح، قال شوبير: "محمد فضل كان يريد وضع بند تضارب المصالح في لائحة اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هذا مخالف دستوريا".
وحول موقفه إذا تعرض لضغوطات للترشح على مقعد النائب في قائمة هاني أبو ريدة، رد شوبير: "مستحيل أن تتكرر هذه التجربة، ولن أنزل انتخابات اتحاد الكرة إذا ترشحت على مقعد النائب". وبسؤاله عن منافسة هاني أبو ريدة على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة، أجاب :"هو أبو ريدة عفريت؟، شوبير له ثقله في الجمعية العمومية". واستمر
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الحضري: أنا أهلاوي.. ونادم على انضمامي للزمالك

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء. وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة 4 أشهر لكني لم أُوفق في هذه الفترة"، مضيفا: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري المصري".
يوفنتوس

بسبب كورونا.. يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، ولاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره مساء اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.
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الشيخ يكشف أسباب عدم تألقه مع الأهلي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
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أحمد شوبير (8)

شوبير يكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي وبادجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الأهلي والسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، حيث قال أحمد شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "شرارة الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان أو بادجي الكرة لبعضهما في التقسيمة، ودخلا في مشادة كلامية عنيفة ولكن دون اعتداء أي منهما على الآخر، وتدخل حارس المرمى شريف إكرامي وتمكن من تهدئة رمضان صبحي، وأجبره على التصالح مع أليو بادجي، كما تدخل فايلر المدير الفني للفريق وطلب من الثنائي إنهاء الأزمة".
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حازم إمام يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو

كشف حازم إمام، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ترشيحه للمدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر، عن ذات المنصب، حيث قال: "اجتمعت مع خليلوزيتش في فرنسا ولكن تخفيض الراتب السنوي وراء قرار التعاقد مع أجيري بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق". وأشار إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة ولكن وجود أبو ريدة وراء تراجعه، موضحا أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وأوضح أنه يرفض تقييم مدرب المنتخب بالقطعة خاصة أن التاريخ شاهد على تجربة مريرة بعد إقالة محمود الجوهري.
وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
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