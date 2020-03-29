البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

البابا تواضروس - صورة أرشيفية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.

وأضاف البابا، خلال عظة الأحد التي القاها اليوم من المقر البابوي ونقلتها مجموعة من القنوات الفضائية، أن الإنسان انصرف عن الله الخالق ولم يتوقع أن فيروسا صغيرا مثل كورونا يؤثر في العالم بهذا الشكل ويخلق هلعا وخوفا وتأخذ الدول والحكومات إجراءات استثنائية لمواجهة المرض.وطمأن المصريين، قائلا: كن مطمئنا الله