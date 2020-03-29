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البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م
البابا تواضروس - صورة أرشيفية
البابا تواضروس - صورة أرشيفية
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
وأضاف البابا، خلال عظة الأحد التي القاها اليوم من المقر البابوي ونقلتها مجموعة من القنوات الفضائية، أن الإنسان انصرف عن الله الخالق ولم يتوقع أن فيروسا صغيرا مثل كورونا يؤثر في العالم بهذا الشكل ويخلق هلعا وخوفا وتأخذ الدول والحكومات إجراءات استثنائية لمواجهة المرض.وطمأن المصريين، قائلا: كن مطمئنا الله
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ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

استثناء عمال النظافة والطرق في الإسماعيلية من الحظر

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارا برقم 176 لسنة 2020 باستثناء متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق، بالتحرك خلال مواعيد وفترات الحظر المعلنة، وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
على شط إسكندرية.. لقمة العيش تتحدى البرد

استغلالا للحظر.. خطة لرفع كفاءة طرق الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كل العيوب التي ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة، مشددا على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه، وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لا بد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التي تؤثر على أعمال الرصف.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
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كورونا 7

إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
سناتر- الدروس -الخصوصية (8)

إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إغلاق عددًا كبيرًا من مراكز الدروس الخصوصية، خلال حملات مكبرة، قائلا: إنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بإغلاق عدد 240 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 الذي اجتاح العالم مؤخرا.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
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