رياضة

الحضري: أنا أهلاوي.. ونادم على انضمامي للزمالك

تحرير:محمد جمال ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م
عصام الحضري
عصام الحضري
أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء. وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة 4 أشهر لكني لم أُوفق في هذه الفترة"، مضيفا: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري المصري".
وأكمل حارس مرمى الأبيض السابق عن الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء: "على المستوى الفني، لم أُوفق في الأربع أو خمس مباريات التي لعبتها مع الزمالك، وشعرت أنه سيكون هناك مشاكل، فرحلت إلى المريخ السوداني بعد إيقافي في الدوري المصري من الفيفا لمدة 4 شهور". وتابع: "أطلب محو الـ 4 أشهر التي قضيتهم
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