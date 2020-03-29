«احمرار العين».. أعراض جديدة لفيروس الكورونا

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

احمرار العين

يطل علينا كل يوم الأطباء والعلماء من حول العالم، للتحدث عن الأعراض الخفية لفيروس كورونا، ومن الأعراض المعتادة ارتفاع درجة حرارة الجسم، والحمى والسعال، وعدم القدرة على التحرك والإعياء المستمر، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك أعراضًا تشترك مع أمراض أخرى، على سبيل المثال احمرار العين وتورمها، وبالتالي عند التعرض لالتهاب في العين، أول شيء نفكر به، أنه ناتج من الإرهاق والتعب، ولكن في هذه الفترة، ربما يكون أحد علامات فيروس كورونا، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Mail".

تقول ممرضة تسمى شيلسي إيرنست، تعمل بمركز تفشي المرض في واشنطن، إن احمرار العين يعتبر أحد العلامات المهمة على فيروس الكورونا الوبائي، مضيفة: "لقد رأيت هذا العرض في جميع المرضى الذين مروا علي"، ولكن لم يدرجه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، على قائمة الأعراض المصاحبة للفيروس، ولكن الحذر واجب في مثل