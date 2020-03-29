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«احمرار العين».. أعراض جديدة لفيروس الكورونا

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م
احمرار العين
احمرار العين
يطل علينا كل يوم الأطباء والعلماء من حول العالم، للتحدث عن الأعراض الخفية لفيروس كورونا، ومن الأعراض المعتادة ارتفاع درجة حرارة الجسم، والحمى والسعال، وعدم القدرة على التحرك والإعياء المستمر، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك أعراضًا تشترك مع أمراض أخرى، على سبيل المثال احمرار العين وتورمها، وبالتالي عند التعرض لالتهاب في العين، أول شيء نفكر به، أنه ناتج من الإرهاق والتعب، ولكن في هذه الفترة، ربما يكون أحد علامات فيروس كورونا، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Mail".
تقول ممرضة تسمى شيلسي إيرنست، تعمل بمركز تفشي المرض في واشنطن، إن احمرار العين يعتبر أحد العلامات المهمة على فيروس الكورونا الوبائي، مضيفة: "لقد رأيت هذا العرض في جميع المرضى الذين مروا علي"، ولكن لم يدرجه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، على قائمة الأعراض المصاحبة للفيروس، ولكن الحذر واجب في مثل
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كبار السن

الكورونا والمعاقين.. مشكلات تقف أمامهم بسبب الوباء

بعد أزمة الكورونا، أصبح الجميع الآن يحرص على صحته، ويتبع جميع الإجراءات الوقائية الهامة، التي تتمثل في غسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن التجمعات، وتوقف الزيارات العائلية، والالتزام بمواعيد حظر التجول، لتتمكن الدولة من حصر الأعداد، وتقليل الحمل على الجهاز الطبي، وعلى الجانب الآخر، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا الوبائي، لأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في تطبيق الإرشادات الوقائية، التي فرضتها الحكومة، لمنع خطر الإصابة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
كورونا

أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
كورونا

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
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ملح

احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
حماية طفلك في الشتاء

طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
كورونا

أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
اسناك -صحي-للانتفاخ

للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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