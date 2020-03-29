وفاتان و26 إصابة بكورونا فى لبنان خلال 24 ساعة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

حسان دياب

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر، وكانا يعانيان من أمراض مزمنة، لافتة إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك 10 حالات، وأن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس، السبت، إلى 438 حالة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة مع العودة الآمنة للبنانيين المغتربين في الخارج الراغبين فى الرجوع إلى وطنهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا فى الدول التي يوجدون بها حاليا. وقال دياب، خلال ترؤسه اجتماعًا وزاريًّا للتداول فى شأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا فى لبنان، إن الإجراءات