البحرين تنتقد تدخل قطر لإجلاء مواطنيها في إيران

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

خالد بن أحمد

انتقد الشيخ خالد بن أحمد مستشار العاهل البحرينى للشؤون الدبلوماسية وزير خارجية البحرين السابق، قطر، بعد تدخلها فى موضوع المواطنين البحرينيين العالقين بهدف الإساءة للبحرين، مؤكدا أن ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم للدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد. وكتب في سلسلة تغريدات: "البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين فى إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات، تلتزم بكل معاير السلامة والاحتراز الصحى المطلوب"

وأوضح بن خالد: "ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد، ودون أى ترتيب مسبق مع السلطات المختصة فى البحرين رغم معرفتهم بخطة الإجلاء البحرينية". وتابع وزير الخارجية