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البحرين تنتقد تدخل قطر لإجلاء مواطنيها في إيران

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
خالد بن أحمد
خالد بن أحمد
انتقد الشيخ خالد بن أحمد مستشار العاهل البحرينى للشؤون الدبلوماسية وزير خارجية البحرين السابق، قطر، بعد تدخلها فى موضوع المواطنين البحرينيين العالقين بهدف الإساءة للبحرين، مؤكدا أن ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم للدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد. وكتب في سلسلة تغريدات: "البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين فى إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات، تلتزم بكل معاير السلامة والاحتراز الصحى المطلوب"
وأوضح بن خالد: "ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد، ودون أى ترتيب مسبق مع السلطات المختصة فى البحرين رغم معرفتهم بخطة الإجلاء البحرينية". وتابع وزير الخارجية
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محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
الحرب-في-اليمن (3)

تجهيز أول مركز للعزل الصحي في اليمن استعدادا لكورونا

وصلت إلى العاصمة المؤقتة لليمن، الدفعة الأولى من المعدات الطبية الخاصة بتأثيث أول مركز للعزل الصحي لمعالجة فيروس كورونا، بالضباب، من منظمة الصحة العالمية. تسلم الدفعة ممثل عن السلطة المحلية مدير فرع مكتب الصحة بمديرية صبر الموادم نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية الدكتور عبد الله حسن، ورئيس فرق الاستجابة السريعة بمكتب الصحة عضو اللجنة الفنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة منير الحميدي ومدير مركز الضباب خليل العامري. تحتوي الدفعة الأولى على جزء من معدات تأثيث مركز العزل الصحي أهمها عدد 5 أسرّة عناية مركزة.
الخطوط الجوية العراقية

لبنان يوافق على هبوط طائرة عراقية لإعادة العالقين

أعلنت سفارة العراق في بيروت حصولها على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء اللبناني على هبوط طائرة عراقية فى لبنان، لعودة المواطنين العالقين إلى العراق، عقب تعليق الطيران بين البلدين عقب تفشي وباء "كورونا". وذكرت وزارة الخارجية العراقية، فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن سفارة العراق في بيروت تتابع أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في لبنان والراغبين بالعودة للعراق بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين بسبب وباء "كورونا"، خصوصا المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات اللبنانية.
حسان دياب

وفاتان و26 إصابة بكورونا فى لبنان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر، وكانا يعانيان من أمراض مزمنة، لافتة إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك 10 حالات، وأن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس، السبت، إلى 438 حالة.
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فيروس-كورونا (2)

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.
احتجاجات إيران

إصابة 31 شخصا إثر إطلاق مفرقعات نارية في إيران

أعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيراني مجتبى خالدي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 31 شخصا، إثر إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بـ«أربعاء سوري»، وهي آخر ليلة أربعاء من العام الفارسي، لافتا إلى أن 7 من المصابين، تعرضوا لجروح بالغة في أطرافهم، بينما أصيب 3 آخرون في عيونهم. كان قائد قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي شدد على أن عناصر الشرطة على أهبة الاستعداد للحد من الاحتفالات والتجمعات مساء اليوم في العاصمة الإيرانية وفقا لروسيا اليوم.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
فيروس- كورونا (13)

كورونا: 113 مليار دولار خسائر للطيران وشفاء 3 حالات

حذر ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وجاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أ ف ب".
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