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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 29طنطا 14 28دمنهور 14 27الإسكندرية 14 29بلطيم 14 29مطروح 15 29السلوم 15 31سيوة 13 32بورسعيد 14
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد قبل قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني «مايو 2020»، الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020. وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
كامل الوزير - مترو الأنفاق

12 قطارا إضافيا و4 دقائق فرقا.. قرارات عاجلة لمواجهة تكدس المترو

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جوله تفقدية، لمتابعة مدى تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

رد حاسم.. هل ألغت الحكومة الترم الثاني في الجامعات والمعاهد؟

شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين المواطنين.
حزب-الوفد

«الوفد» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من فيروس كورونا

قال حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الوفد يواصل حملات التعقيم في العديد من الأماكن بالمحافظات، بجانب استمرار الحملات والقوافل الطبية لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

غدا.. انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحري طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
طقس-معتدل (2)

غدا.. طقس دافىء وشبورة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.
امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (6)

غدا أمطار بكافة الأنحاء.. ورعدية على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، إذ تشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية طقس دافئ نهارا شديد البرودة لي? وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة لي? وأمطار عزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر المتوسط، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.
انخفاض-درجات-الحرارة-طقس-برد-شتاء (2)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غد ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، باردا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على جنوب الصعيد.
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