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جيش ألمانيا يسحب عددا من جنوده من العراق بسبب كورونا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م
عناصر من الجيش الالماني
عناصر من الجيش الالماني
أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألماني، اليوم الأحد، أن الجيش سوف يسحب جزءا من جنوده الذين يتم الاستعانة بهم في العراق ويعيدهم إلى ألمانيا على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19". وأوضحت قيادة العمليات بالجيش لكبار المسؤولين بلجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاج) أنه تم بدأ نقل جنود ألمان، ليسوا ضروريين بشكل إلزامي حاليا لعملية التشغيل الأساسية للمهمة في العراق. وأضافت قيادة العمليات أن بعض الجنود قد وصلوا بالفعل إلى ألمانيا اليوم الأحد.
يذكر أن قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أصدر أوامر بتعليق مهمة التدريب في العراق. وجاء في خطابه وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم التأكيد في سياق هذا التوجيه أيضا أنه يتعين على جميع الأفراد الذين لا ضرورة لبقائهم، مغادرة البلاد مؤقتا- إن أمكن دائما". وأعلنت الصحة الألمانية، اليوم، ارتفاع
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اسرائيل

تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14 شخصًا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، موضحة أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.
الوزير شيفر

انتحار وزير مالية ولاية هيسن الألمانية فى ظروف غامضة

أقدم وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، على الانتحار، بعد أن ترك رسالة لعائلته، وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى عملية انتحار وفق المحققين. ونقلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأحد، خبر انتحار توماس شيفر، حيث أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار، بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر (54 عاما) وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.
القوات الامريكية

القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة «كي 1» بالعراق

قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة "كي 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد. ومنذ سنوات، تتمركز قوات أمريكية في القاعدة التي سبق أن قتل فيها مقاول أمريكي في قصف وقع العام الماضي واتهمت واشنطن جماعة مقربة من إيران بتنفيذه. واستضافت القواعد العراقية، ومنها قاعدة "كي 1" قوات أمريكية في إطار التحالف الدولي للقيام بمهام استشارية وتدريبية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش. ومع نهاية العام 2017، أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم داعش الذي سيطر لنحو 3 سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".
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أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع الوفيات بوباء «كورونا» في العراق إلى 42 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 حالة، قائلة إن مختبراتها سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات، تم 131 شخصا منهم. ومن جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 11 أبريل المقبل، استنادا لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة في العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.
سفينة 2

الاشتباه في إصابة 46 شخصا بكورونا على سفينة ألمانية

أعلنت سلطات ولاية أستراليا الغربية، أنه يشتبه في إصابة ما لا يقل عن 46 شخصا على متن سفينة سياحية ألمانية عالقة قبالة الساحل الغربي لأستراليا بفيروس كورونا المستجد، ويوجد على متن السفينة "أرتانيا" الألمانية طاقم يزيد عدده عن 230 فردا، و832 راكبا، بينهم 763 ألمانيا، وترسو السفينة حاليا على ساحل منطقة "فريمانتل"، غربي أستراليا. وقال رئيس حكومة الولاية، مارك ماكجوان، اليوم السبت، إن السفينة وصلت إلى مرحلة الأزمة بعد أن أبلغت الليلة الماضية عن وجود 77 راكبا يعانون من أعراض كوفيد - 19.
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