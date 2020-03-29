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تشييع جثمان جورج سيدهم من كنيسة العذراء مريم

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٤ م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
توفي الفنان الكبير جورج سيدهم، أول من أمس الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع طويل مع المرض، لا أحد يستطيع أن ينسى أعماله الرائعة، فهو "منصور" في مدرسة المشاغبين، و"بلبل" في أضواء المدينة، و"حنفي" في المتزوجون، و"شلومو" في رأفت الهجان، ومنذ قليل وصل جثمان الفنان الراحل لتشييعه من كنيسة العذراء مريم بمدينة نصر، برفقة زوجته الدكتورة ليندا، ومجموعة من الأقارب، وكان أشرف ذكي نقيب الممثلين من أبرز الحاضرين، ومجموعة من الفنانات والفنانين.
وأقيم ظهر اليوم الأحد صلاة القداس على جثمان الراحل جورج سيدهم، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وتم نقل الجثمان وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، التي تتمثل في اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني
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البابا تواضروس ينعى جورج سيدهم: فقيد مصر والفن

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان جورج سيدهم الذي توفي، أمس الجمعة، ووصف البابا، الفنان الراحل، في بيان نعيه، اليوم السبت، بأنه فقيد مصر والفن، قائلا: "رحل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس ينعى جورج سيدهم: فقيد مصر والفن

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان جورج سيدهم الذي توفي، أمس الجمعة، ووصف البابا، الفنان الراحل، في بيان نعيه، اليوم السبت، بأنه فقيد مصر والفن، قائلا: "رحل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".
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نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
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«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
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