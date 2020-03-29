البورصة تفقد 2 مليار جنيه بختام أولى جلسات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

البورصة

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 17 الف عملية لعدد 182 شركة، وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 539.955 مليار جنيه، فاقدًا 2 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل توجه المستثمرين المصريين للشراء.