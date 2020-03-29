«الوفد» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من فيروس كورونا

تحرير:محمد محمود ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

حزب الوفد - صورة أرشيفية

قال حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الوفد يواصل حملات التعقيم في العديد من الأماكن بالمحافظات، بجانب استمرار الحملات والقوافل الطبية لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء.

وأوضح الجندي، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الحزب سيدشن خلال أيام مبادرة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، والفئات المتضررة من إجراءات الدولة الاحترازية والبقاء في المنازل، نظرا لما يعانون منه من أوضاع اجتماعية واقتصادية طاحنة.ولفت إلى أن المبادرة هدفها الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، والمساهمة في

وأوضح الجندي، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الحزب سيدشن خلال أيام مبادرة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، والفئات المتضررة من إجراءات الدولة الاحترازية والبقاء في المنازل، نظرا لما يعانون منه من أوضاع اجتماعية واقتصادية طاحنة.



ولفت إلى أن المبادرة هدفها الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، والمساهمة في تدبير الأعباء المعيشية لأسرهم، خاصة أن تلك العمالة دخلها يسير بشكل يومي، وعند البقاء بالمنزل نتيجة بعض القرارات التي فرضتها الحكومة لمواجهة الفيروس، فهذا أثر بالسلب على حياتهم اليومية.



