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«الوفد» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من فيروس كورونا

تحرير:محمد محمود ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
حزب الوفد - صورة أرشيفية
حزب الوفد - صورة أرشيفية
قال حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الوفد يواصل حملات التعقيم في العديد من الأماكن بالمحافظات، بجانب استمرار الحملات والقوافل الطبية لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء.
وأوضح الجندي، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الحزب سيدشن خلال أيام مبادرة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، والفئات المتضررة من إجراءات الدولة الاحترازية والبقاء في المنازل، نظرا لما يعانون منه من أوضاع اجتماعية واقتصادية طاحنة.ولفت إلى أن المبادرة هدفها الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، والمساهمة في
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد قبل قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني «مايو 2020»، الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020. وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
كامل الوزير - مترو الأنفاق

12 قطارا إضافيا و4 دقائق فرقا.. قرارات عاجلة لمواجهة تكدس المترو

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جوله تفقدية، لمتابعة مدى تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

رد حاسم.. هل ألغت الحكومة الترم الثاني في الجامعات والمعاهد؟

شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين المواطنين.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
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محمد-سعفان

سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات، مؤكدا أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

28 ألف عامل سجلوا بياناتهم لمساعدتهم في أزمة كورونا

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قيام 28 ألف من العمالة غير المنتظمة بتسجيل بياناتهم عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة منذ يوم الإثنين الماضي وحتى اليوم، جاء ذلك ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتلبية لمناشدة وزارة القوى العاملة للعمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.
بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
خسائر-البورصة

بعد هبوطها الحاد.. إيقاف التداول بالبورصة 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100"، بنسبة 5.2% خاسرًا نحو 68 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمتنتصف تعاملات اليوم بنسبة 6.14%، بما يعادل 798 نقطة ليصل إلى مستوى 12210 نقاط، في الوقت الذى هبط فيه المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 6.33%، بما يعادل 76.5 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1132 نقطة.
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