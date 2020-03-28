«اورنج» تطلق خدمات رقمية لعملائها للوقاية من كورونا

أعلنت الشركة عن تطبيقها لسياسة العمل من المنزل للأقسام المؤهلة لذلك والتي لا تحتاج وجود فعلي للموظف داخل الشركة وذلك بالإضافة إلى توفير تطبيقات اورنچ عن بعد
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أعلنت شركة أورنج مصر عن وضع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا على الخدمة الصوتية، ليسمعها العملاء عند اتصالهم بخدمة العملاء، إلى جانب عرض الإرشادات بصفة مستمرة في مقرات الشركة وعلى شاشات متاجرها في جميع أنحاء الجمهورية.
وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم أنها وفرت كل ما يلزم العميل من خدمات رقمية ومالية ذكية ومتطورة لاستخدامها من أي مكان وفي أي وقت ومنها خدمات أورنچ كاش لتحويل الأموال التي يستطيع من خلالها العميل دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز عن طريق المحفظة الإلكترونية الخاصة به.
كما قامت أيضا برفع سعة تحميل جميع باقات الانترنت المنزلي وانترنت هوم فور جي Home 4g بنسبة 20%، بنفس السعر لجميع العملاء الحاليين والجدد مع توفير دخول مجاني لطلاب المدارس والجامعات علي المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى متابعة معلومات عن الحماية من فيروس كورونا من أي رقم أورنچ
كما قامت أيضا برفع سعة تحميل جميع باقات الانترنت المنزلي وانترنت هوم فور جي Home 4g بنسبة 20%، بنفس السعر لجميع العملاء الحاليين والجدد مع توفير دخول مجاني لطلاب المدارس والجامعات علي المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى متابعة معلومات عن الحماية من فيروس كورونا من أي رقم أورنچ او DSL او Home 4G او من خلال أورنج Wi-Fi.
وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة والتي تطالب المصريين بالبقاء في المنزل وتحت شعار “هنقربك للي يهمك وانت في بيتك” لم تنس أورنچ الاهتمام بعملائها والاقتراب منهم أثناء بقائهم في المنزل حتي انتهاء خطر تفشي المرض حيث تقدم الشركة خدمات الاتصالات المتكاملة ومنها خدماتها الترفيهية عبر منصةOrange TV Plus التي توفر للعملاء الاستمتاع بمشاهدة لا محدودة لمجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام والبرامج والمسرحيات لمدة أسبوعين مجاناً من علي الموبايل بالاضافة إلى باقات كاملة من الأفلام والمسلسلات العالمية.
خدمة توفير المزايا
وتأتي خدمة MyOrange التي توفر العديد من المزايا لعملاء اورنچ مثل دفع الفواتير والتحكم في الباقات والاستهلاك وشحن الرصيد بكل سهولة ويسر من المنزل بدون الحاجة لزيارة فروع الشركة بالإضافة إلى إنترنت مجاني و30 ضعف الشحن ووحدات مجاناً مع خدمة MyOrange.
بالإضافة إلى كل ذلك توفر أورنچ لعملائها إمكانية إرسال باقات إنترنت هدية بينهم البعض مع توفير خاصية استلاف رصيد أكتر من مرة مع خدمة سلفني #8# أو من خلال تطبيق MyOrange وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ.
كما توفر أيضاً خدمة أورنچ 8000 لطلب المساعدة وانجاز المشاوير الهامة وتوصيل الطلبات الي باب البيت.
ومع خدمة Orange Online shop يستطيع العميل تصفح أونلاين المنتجات المختلفة للشركة وشراء أجهزة الانترنت والموبايلات بالتقسيط بدون الحاجة الي النزول من المنزل بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجانية.
ولعملاء الشركات أيضاً نصيب كبير من الحلول الذكية والخدمات التي تساعدهم على إنجاز الأعمال بمنتهى السهولة واليسر من أي مكان وفي أي وقت فقد صممت اورنچ تطبيق +Orange U-Ctrl لعملائها من الشركات ليقدم تجربة رقمية أكثر كفاءة في ادارة والتحكم في جميع خطوط اورنچ للشركات عبرالإنترنت ومنها متابعة ودفع الفواتير وامكانية الاشتراك في الخدمات وتغيير باقات الخطوط وباقات الإنترنت.
التواصل مع فريق العمل
كما وفرت أورنچ خدمة AVAYA Spaces لتمنح عملاء الشركات امكانية التواصل مع العملاء او فريق العمل عن بعد باستخدام أحدث التقنيات المتاحة مثل جدولة الاجتماعات وتدوين الملاحظات ومشاركة الشاشة وتوزيع المهام والمراسلة الفورية وغيرها من الخصائص الي تمكن عملاء الشركات من مباشرة اعمالهم من أي مكان وبدون توقف.
كما كانت أورنچ سباقة في توفيرConnect2Work وهي شبكة افتراضية بخاصية (VPN) صممت لتخدم رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME) والتي تتيح لهم ممارسة الاعمال في أي وقت ومن أي مكان باستخدام أي جهاز متصل بالانترنت.
ويأتي تقديم الحل الرقمي المتكامل Business Pro ليلبي ويدعم رواد الأعمال ويرفع من كفاءة المؤسسات والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة في هذه المرحلة والذي تم تصميمه ليوفر لهم أحدث الحلول الرقمية وخدمات الاتصالات التي بدورها تساهم علي تطويرأعمالهم بطريقة مميزة.
اتباع معايير السلامة
وكانت الشركة قد أعلنت منذ بداية الأزمة عن اتباعها لمعايير السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزاره الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وشركه اورنچ العالمية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا باتخاذ كافة التدابير الاحترازية داخل المقر الرئيسي للشركة وأيضاً داخل فروعها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وبادرت الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار المرض وذلك باتباع أقصي التدابير الصحية ومنها استخدام مسدسات قياس الحرارة لقياس حرارة الموظفين فور وصولهم إلى المبنى ومنع دخول الزوار للمبانى باستثناء حالات الصيانة مع التأكد من صحة أي زائر خارجي.
بالإضافة إلى ذلك تم تركيب أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية في جميع منافذ البيع حرصاً منها علي سلامة الموظفين وسلامة العملاء.
كما قامت الشركة بتعقيم جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية بالإضافة الي توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.
كما أصدرت الشركة العالمية تعليمات لموظفيها في أورنچ بوقف رحلات العمل الي الخارج وتقنين الرحلات الداخلية وذلك حتى نهاية شهر مايو الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية.
كما أعلنت الشركة عن تطبيقها لسياسة العمل من المنزل للأقسام المؤهلة لذلك والتي لا تحتاج وجود فعلي للموظف داخل الشركة وذلك بالإضافة إلى توفير تطبيقات اورنچ عن بعد وغيرها من التطبيقات والتقنيات الحديثة التي تساعدهم علي متابعة الاعمال من أي مكان بكل سهولة ويسر.