«اورنج» تطلق خدمات رقمية لعملائها للوقاية من كورونا

أعلنت الشركة عن تطبيقها لسياسة العمل من المنزل للأقسام المؤهلة لذلك والتي لا تحتاج وجود فعلي للموظف داخل الشركة وذلك بالإضافة إلى توفير تطبيقات اورنچ عن بعد

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

اورنج

? أعلنت شركة أورنج مصر عن وضع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا على الخدمة الصوتية، ليسمعها العملاء عند اتصالهم بخدمة العملاء، إلى جانب عرض الإرشادات بصفة مستمرة في مقرات الشركة وعلى شاشات متاجرها في جميع أنحاء الجمهورية. وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم أنها وفرت كل ما يلزم العميل من خدمات رقمية ومالية ذكية ومتطورة لاستخدامها من أي مكان وفي أي وقت ومنها خدمات أورنچ كاش لتحويل الأموال التي يستطيع من خلالها العميل دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز عن طريق المحفظة الإلكترونية الخاصة به.

كما قامت أيضا برفع سعة تحميل جميع باقات الانترنت المنزلي وانترنت هوم فور جي Home 4g بنسبة 20%، بنفس السعر لجميع العملاء الحاليين والجدد مع توفير دخول مجاني لطلاب المدارس والجامعات علي المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى متابعة معلومات عن الحماية من فيروس كورونا من أي رقم أورنچ