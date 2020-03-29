انتحار وزير مالية ولاية هيسن الألمانية فى ظروف غامضة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م

الوزير المنتحر

أقدم وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، على الانتحار، بعد أن ترك رسالة لعائلته، وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى عملية انتحار وفق المحققين. ونقلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأحد، خبر انتحار توماس شيفر، حيث أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار، بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر (54 عاما) وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.

وأثارت الوفاة المفاجئة للوزير شيفر المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل "المسيحي الديمقراطي"، صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خصوصا أن البلاد تجتاز أزمة انتشار فيروس كورونا. وكان الرجل يعد أبرز خليفة لرئيس وزراء الولاية الحالي فولكر بوفييه الذي قال إنه كان يعتزم لقاءه ظهر اليوم الأحد لبحث