انتحار وزير مالية ولاية هيسن الألمانية فى ظروف غامضة
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م
الوزير المنتحر
أقدم وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، على الانتحار، بعد أن ترك رسالة لعائلته، وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى عملية انتحار وفق المحققين. ونقلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأحد، خبر انتحار توماس شيفر، حيث أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار، بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر (54 عاما) وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.
وأثارت
الوفاة المفاجئة للوزير شيفر المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل "المسيحي
الديمقراطي"، صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خصوصا أن البلاد
تجتاز أزمة انتشار فيروس كورونا.
وكان الرجل يعد أبرز خليفة لرئيس وزراء الولاية
الحالي فولكر بوفييه الذي قال إنه كان يعتزم لقاءه ظهر اليوم الأحد لبحث
وأثارت
الوفاة المفاجئة للوزير شيفر المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل "المسيحي
الديمقراطي"، صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خصوصا أن البلاد
تجتاز أزمة انتشار فيروس كورونا.
وكان الرجل يعد أبرز خليفة لرئيس وزراء الولاية
الحالي فولكر بوفييه الذي قال إنه كان يعتزم لقاءه ظهر اليوم الأحد لبحث سبل
مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الولاية.
وأعرب بوفييه عن صدمته الشديدة وقال: "نحن
جميعا مصدومون ومن الصعب تصديق أن توماس شيفر فجأة وبشكل غير متوقع أخذه
الموت"، وتوجه رئيس وزراء الولاية بعبارات المواساة والنعي لأسرة شيفر.
وخلف
توماس شيفر طفلين مع زوجته، وأمضى أكثر من عقدين من عمره مساهما في السياسة
العامة لبلاده على المستوى المحلي والوطني، حيث يعد واحداً من ذوي الخبرة الكبيرة
في الأمور المالية.