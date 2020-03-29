القوى العاملة تسجل 1.2 مليون عامل غير منتظم تمهيدا لصرف الإعانات

تحرير:التحرير ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

وزير القوى العاملة

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان عن أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجلة نصف مليون عامل في يوم واحد. وأكد الوزير أنه يتابع، على مدار الساعة يوميًّا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم.

وأشار سعفان إلى أنه يُجرى تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجيل أولاً بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى. وشدد