تجهيز أول مركز للعزل الصحي في اليمن استعدادا لكورونا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

أوضاع مأساوية في اليمن

وصلت إلى العاصمة المؤقتة لليمن، الدفعة الأولى من المعدات الطبية الخاصة بتأثيث أول مركز للعزل الصحي لمعالجة فيروس كورونا، بالضباب، من منظمة الصحة العالمية. تسلم الدفعة ممثل عن السلطة المحلية مدير فرع مكتب الصحة بمديرية صبر الموادم نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية الدكتور عبد الله حسن، ورئيس فرق الاستجابة السريعة بمكتب الصحة عضو اللجنة الفنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة منير الحميدي ومدير مركز الضباب خليل العامري. تحتوي الدفعة الأولى على جزء من معدات تأثيث مركز العزل الصحي أهمها عدد 5 أسرّة عناية مركزة.

كما تحتوي على جهازين مانتور عناية مركزة وجهاز تخطيط قلب ومعدات للوقاية الشخصية وغيرها. وكانت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة قد أقرت مركز الضباب للأمومة والطفولة بمديرية صبر الموادم -عزلة الضباب- مكان للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا سائلين الله أن يجنب اليمن هذا الوباء. ولم تعلن