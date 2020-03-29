سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تجهيز أول مركز للعزل الصحي في اليمن استعدادا لكورونا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
أوضاع مأساوية في اليمن
أوضاع مأساوية في اليمن
وصلت إلى العاصمة المؤقتة لليمن، الدفعة الأولى من المعدات الطبية الخاصة بتأثيث أول مركز للعزل الصحي لمعالجة فيروس كورونا، بالضباب، من منظمة الصحة العالمية. تسلم الدفعة ممثل عن السلطة المحلية مدير فرع مكتب الصحة بمديرية صبر الموادم نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية الدكتور عبد الله حسن، ورئيس فرق الاستجابة السريعة بمكتب الصحة عضو اللجنة الفنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة منير الحميدي ومدير مركز الضباب خليل العامري. تحتوي الدفعة الأولى على جزء من معدات تأثيث مركز العزل الصحي أهمها عدد 5 أسرّة عناية مركزة.
كما تحتوي على جهازين مانتور عناية مركزة وجهاز تخطيط قلب ومعدات للوقاية الشخصية وغيرها.   وكانت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة قد أقرت مركز الضباب للأمومة والطفولة بمديرية صبر الموادم -عزلة الضباب- مكان للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا سائلين الله أن يجنب اليمن هذا الوباء. ولم تعلن
اقرأ المزيد
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

البحرين تنتقد تدخل قطر لإجلاء مواطنيها في إيران

انتقد الشيخ خالد بن أحمد مستشار العاهل البحرينى للشؤون الدبلوماسية وزير خارجية البحرين السابق، قطر، بعد تدخلها فى موضوع المواطنين البحرينيين العالقين بهدف الإساءة للبحرين، مؤكدا أن ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم للدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد. وكتب في سلسلة تغريدات: "البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين فى إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات، تلتزم بكل معاير السلامة والاحتراز الصحى المطلوب"
الخطوط الجوية العراقية

لبنان يوافق على هبوط طائرة عراقية لإعادة العالقين

أعلنت سفارة العراق في بيروت حصولها على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء اللبناني على هبوط طائرة عراقية فى لبنان، لعودة المواطنين العالقين إلى العراق، عقب تعليق الطيران بين البلدين عقب تفشي وباء "كورونا". وذكرت وزارة الخارجية العراقية، فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن سفارة العراق في بيروت تتابع أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في لبنان والراغبين بالعودة للعراق بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين بسبب وباء "كورونا"، خصوصا المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات اللبنانية.
حسان دياب

وفاتان و26 إصابة بكورونا فى لبنان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر، وكانا يعانيان من أمراض مزمنة، لافتة إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك 10 حالات، وأن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس، السبت، إلى 438 حالة.
اقرأ المزيد من الأخبار
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]