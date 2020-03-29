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عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي المواطنين بعدم الخروج من المنازل وضرورة التزام حظر التجول. في غضون ذلك، أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا على الاقتصاد تتضمن العديد من الإجراءات مثل إبلاغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل
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تجهيز أول مركز للعزل الصحي في اليمن استعدادا لكورونا

وصلت إلى العاصمة المؤقتة لليمن، الدفعة الأولى من المعدات الطبية الخاصة بتأثيث أول مركز للعزل الصحي لمعالجة فيروس كورونا، بالضباب، من منظمة الصحة العالمية. تسلم الدفعة ممثل عن السلطة المحلية مدير فرع مكتب الصحة بمديرية صبر الموادم نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية الدكتور عبد الله حسن، ورئيس فرق الاستجابة السريعة بمكتب الصحة عضو اللجنة الفنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة منير الحميدي ومدير مركز الضباب خليل العامري. تحتوي الدفعة الأولى على جزء من معدات تأثيث مركز العزل الصحي أهمها عدد 5 أسرّة عناية مركزة.
وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

البحرين تنتقد تدخل قطر لإجلاء مواطنيها في إيران

انتقد الشيخ خالد بن أحمد مستشار العاهل البحرينى للشؤون الدبلوماسية وزير خارجية البحرين السابق، قطر، بعد تدخلها فى موضوع المواطنين البحرينيين العالقين بهدف الإساءة للبحرين، مؤكدا أن ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم للدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد. وكتب في سلسلة تغريدات: "البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين فى إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات، تلتزم بكل معاير السلامة والاحتراز الصحى المطلوب"
الخطوط الجوية العراقية

لبنان يوافق على هبوط طائرة عراقية لإعادة العالقين

أعلنت سفارة العراق في بيروت حصولها على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء اللبناني على هبوط طائرة عراقية فى لبنان، لعودة المواطنين العالقين إلى العراق، عقب تعليق الطيران بين البلدين عقب تفشي وباء "كورونا". وذكرت وزارة الخارجية العراقية، فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن سفارة العراق في بيروت تتابع أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في لبنان والراغبين بالعودة للعراق بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين بسبب وباء "كورونا"، خصوصا المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات اللبنانية.
حسان دياب

وفاتان و26 إصابة بكورونا فى لبنان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر، وكانا يعانيان من أمراض مزمنة، لافتة إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك 10 حالات، وأن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس، السبت، إلى 438 حالة.
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قرار جديد بشأن التجول في جدة.. وتعليق الدخول والخروج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وأن قرار التعليق يطبق حتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم 27 رجب.
الملك-سلمان

السعودية تفرج عن 250 محتجزا أجنبيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم، وأن ذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
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