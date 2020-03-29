عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م

المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي المواطنين بعدم الخروج من المنازل وضرورة التزام حظر التجول. في غضون ذلك، أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا على الاقتصاد تتضمن العديد من الإجراءات مثل إبلاغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل