تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا» في إسرائيل

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م

أحد شوارع إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14 شخصًا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، موضحة أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.

وأكد تحليل نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديدًا اليهود المتشددون دينيا. وأشار التحليل إلى أن معاملة إسرائيل الخاطئة مع سكانها من اليهود المتشددين برز بالفعل كأحد أخطر إخفاقاتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. وذكر أنه