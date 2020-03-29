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تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا» في إسرائيل

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م
أحد شوارع إسرائيل
أحد شوارع إسرائيل
أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14 شخصًا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، موضحة أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.
وأكد تحليل نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديدًا اليهود المتشددون دينيا. وأشار التحليل إلى أن معاملة إسرائيل الخاطئة مع سكانها من اليهود المتشددين برز بالفعل كأحد أخطر إخفاقاتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. وذكر أنه
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الوزير شيفر

انتحار وزير مالية ولاية هيسن الألمانية فى ظروف غامضة

أقدم وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، على الانتحار، بعد أن ترك رسالة لعائلته، وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى عملية انتحار وفق المحققين. ونقلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأحد، خبر انتحار توماس شيفر، حيث أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار، بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر (54 عاما) وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.
الجيش الألماني - أرشيفية

جيش ألمانيا يسحب عددا من جنوده من العراق بسبب كورونا

أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألماني، اليوم الأحد، أن الجيش سوف يسحب جزءا من جنوده الذين يتم الاستعانة بهم في العراق ويعيدهم إلى ألمانيا على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19". وأوضحت قيادة العمليات بالجيش لكبار المسؤولين بلجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاج) أنه تم بدأ نقل جنود ألمان، ليسوا ضروريين بشكل إلزامي حاليا لعملية التشغيل الأساسية للمهمة في العراق. وأضافت قيادة العمليات أن بعض الجنود قد وصلوا بالفعل إلى ألمانيا اليوم الأحد.
القوات الامريكية

القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة «كي 1» بالعراق

قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة "كي 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد. ومنذ سنوات، تتمركز قوات أمريكية في القاعدة التي سبق أن قتل فيها مقاول أمريكي في قصف وقع العام الماضي واتهمت واشنطن جماعة مقربة من إيران بتنفيذه. واستضافت القواعد العراقية، ومنها قاعدة "كي 1" قوات أمريكية في إطار التحالف الدولي للقيام بمهام استشارية وتدريبية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش. ومع نهاية العام 2017، أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم داعش الذي سيطر لنحو 3 سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".
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60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (7)

ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل لـ883 شخصا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم السبت، إلى 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة، بينما تعافى 36 شخصا منهم بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن. وكان مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما قد توفي مساء أمس الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.
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