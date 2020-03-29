دي ماريا يكشف كواليس تمزيقه لخطاب ريال مدريد

تحرير:احمد سعيد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢١ م

دي ماريا

قال الأرجنتيني أنخل دي ماريا، إنه مزق خطابًا أرسله له ريال مدريد قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2014. وكان الملكي يقترح على اللاعب عدم خوض المباراة مع منتخب "راقصي التانجو" أمام ألمانيا؛ بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة. أضاف لاعب باريس سان جيرمان الحالي في برنامج على قناة (تيليفي) التليفزيونية الأرجنتينية مساء السبت: "كنا نحن الثلاثة نعرف الحقيقة، الدكتور دانييل مارتينيز (طبيب منتخب الأرجنتين) وأليخاندرو سابييا (مدرب الأرجنتين وقتها) وأنا".

وأضاف: "كنت أعاني من إصابة منذ مباراة بلجيكا، ولكنني تحسنت بنسبة 90%. ساقي لم تكن في كامل لياقتها، لكنني كنت أود اللعب، لم يكن يهمني على الإطلاق ألا ألعب كرة قدم بعد ذلك، كانت هذه واحدة من الأمور التي قالوها لي، لكن بالنسبة لي كان نهائي كأس العالم، كان «نهائي» خاص بي". وأوضح في المقابلة