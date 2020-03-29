دي ماريا يكشف كواليس تمزيقه لخطاب ريال مدريد
تحرير:احمد سعيد
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢١ م
دي ماريا
قال الأرجنتيني أنخل دي ماريا، إنه مزق خطابًا أرسله له ريال مدريد قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2014.
وكان الملكي يقترح على اللاعب عدم خوض المباراة مع منتخب "راقصي التانجو" أمام ألمانيا؛ بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة.
أضاف لاعب باريس سان جيرمان الحالي في برنامج على قناة (تيليفي) التليفزيونية الأرجنتينية مساء السبت: "كنا نحن الثلاثة نعرف الحقيقة، الدكتور دانييل مارتينيز (طبيب منتخب الأرجنتين) وأليخاندرو سابييا (مدرب الأرجنتين وقتها) وأنا".
وأضاف: "كنت أعاني من إصابة منذ مباراة بلجيكا، ولكنني تحسنت بنسبة 90%. ساقي لم تكن في كامل لياقتها، لكنني كنت أود اللعب، لم يكن يهمني على الإطلاق ألا ألعب كرة قدم بعد ذلك، كانت هذه واحدة من الأمور التي قالوها لي، لكن بالنسبة لي كان نهائي كأس العالم، كان «نهائي» خاص بي".
وأوضح في المقابلة
وأضاف: "كنت أعاني من إصابة منذ مباراة بلجيكا، ولكنني تحسنت بنسبة 90%. ساقي لم تكن في كامل لياقتها، لكنني كنت أود اللعب، لم يكن يهمني على الإطلاق ألا ألعب كرة قدم بعد ذلك، كانت هذه واحدة من الأمور التي قالوها لي، لكن بالنسبة لي كان نهائي كأس العالم، كان «نهائي» خاص بي".
وأوضح في المقابلة التي أجراها عن بعد من منزله بفرنسا: "كنت أعلم أنهم يريدون بيعي. وحينها جاء الخطاب، دانييل أعطاه لي، وأخبرني أنه من ريال مدريد، لكنني لم أكن أرغب حتى في النظر فيه ومزقته".
وأتم: "ذهبت للتحدث مع أليخاندرو وقلت له باكيا إنني لست في كامل لياقتي.. كنت أعلم أنه يحبني ويريد أن ألعب، ولكنه كان يبحث عن الأفضل من أجل الفريق. كنت أود المحاولة، ولكنه في الاجتماع قرر في النهاية وضع إنزو بيريز مكاني".