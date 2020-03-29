رياضة

دي ماريا يكشف كواليس تمزيقه لخطاب ريال مدريد

تحرير:احمد سعيد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢١ م
دي ماريا
دي ماريا
قال الأرجنتيني أنخل دي ماريا، إنه مزق خطابًا أرسله له ريال مدريد قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2014. وكان الملكي يقترح على اللاعب عدم خوض المباراة مع منتخب "راقصي التانجو" أمام ألمانيا؛ بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة. أضاف لاعب باريس سان جيرمان الحالي في برنامج على قناة (تيليفي) التليفزيونية الأرجنتينية مساء السبت: "كنا نحن الثلاثة نعرف الحقيقة، الدكتور دانييل مارتينيز (طبيب منتخب الأرجنتين) وأليخاندرو سابييا (مدرب الأرجنتين وقتها) وأنا".
وأضاف: "كنت أعاني من إصابة منذ مباراة بلجيكا، ولكنني تحسنت بنسبة 90%. ساقي لم تكن في كامل لياقتها، لكنني كنت أود اللعب، لم يكن يهمني على الإطلاق ألا ألعب كرة قدم بعد ذلك، كانت هذه واحدة من الأمور التي قالوها لي، لكن بالنسبة لي كان نهائي كأس العالم، كان «نهائي» خاص بي". وأوضح في المقابلة
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الحضري: أنا أهلاوي.. ونادم على انضمامي للزمالك

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء. وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة 4 أشهر لكني لم أُوفق في هذه الفترة"، مضيفا: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري المصري".
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شوبير: لن أكرر «مأساة النائب» في اتحاد الكرة

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، اليوم الأحد، عن أنه لن يترشح على نفس المقعد في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة واصفًا تجربته الأخيرة بـ"المأساة"، مضيفا: "سأترشح على مقعد الرئيس إذا سمح ظروف عملي وحصلت على الموافقة، إذا لم أحصل على الموافقة لن أترشح، لأن الإعلام مصدر رزقي وحياتي". وعن بند تضارب المصالح، قال شوبير: "محمد فضل كان يريد وضع بند تضارب المصالح في لائحة اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هذا مخالف دستوريا".
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ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
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رئيس الاتحاد الإسباني: لم نحدد موعد استئناف الليجا

تحدث لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن آخر التطورات بشأن استئناف الليجا، حيث قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "عقدت مؤتمرا مع كل الأقاليم. وأؤكد أن كل المساهمين متحدون وموافقون على الإجراءات المتخذة"وتابع: "كل المسابقات معلقة ولا نفكر في تواريخ جديدة للعودة ولا يمكن التنبؤ بها، ستعود كرة القدم عندما يعود المجتمع إلى طبيعته، علينا أن نوفر للجميع إمكانية التنافس في أفضل ظروف".وأضاف: "لن نتحدث عن الجداول الزمنية، ولا نحب التكهنات، هناك الكثير من الضحايا، أصدرنا بيانًا بالاتفاق مع رابطة الليجا ولم نحدد أي موعد للعودة".
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رئيس ريال مدريد يصاب بالكورونا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فيرناندو مارتين ألفاريز، رئيس ريال مدريد الأسابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيرناندو ألفاريز حالته الصحية خطيرة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخل إلى العناية المشددة.
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برشلونة يستبعد استخدام لوائح الفيفا لعودة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن البرسا حاول خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.
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