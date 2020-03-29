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رد حاسم.. هل ألغت الحكومة الترم الثاني في الجامعات والمعاهد؟

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م
وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار
شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين المواطنين.
وأصدر المركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا أوضح فيه حقيقة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت الأمر تماما، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة، أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، وضم درجاتها لامتحان
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد قبل قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني «مايو 2020»، الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020. وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
كامل الوزير - مترو الأنفاق

12 قطارا إضافيا و4 دقائق فرقا.. قرارات عاجلة لمواجهة تكدس المترو

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جوله تفقدية، لمتابعة مدى تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.
حزب-الوفد

«الوفد» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من فيروس كورونا

قال حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الوفد يواصل حملات التعقيم في العديد من الأماكن بالمحافظات، بجانب استمرار الحملات والقوافل الطبية لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
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هالة-زايد

لماذا تأخر عقد مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا اليوم؟

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن سبب تأخر انعقاد مؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن آخر إحصاءات فيروس كورونا، هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إذ استمع إلى عرض من وزيرة الصحة خلال الاجتماع، حول موقف الحالات المصابة بالفيروس، وطريقة التعامل معها، والتي أكدت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
اجتماع الحكومة بالفيديو كونفرانس

قرارات وتوصيات.. الحكومة تواجه كورونا عبر الفيديو كونفرانس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكدا أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
هالة-زايد

وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
السيسى

السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
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