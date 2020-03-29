رد حاسم.. هل ألغت الحكومة الترم الثاني في الجامعات والمعاهد؟

شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين المواطنين.
وأصدر المركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا أوضح فيه حقيقة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت الأمر تماما، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، وضم درجاتها لامتحان
وأصدر المركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا أوضح فيه حقيقة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت الأمر تماما، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، وضم درجاتها لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية بالجامعات عقب انتهاء فترة التعليق، مع عقد الامتحانات بدءًا من 30 مايو المقبل، كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020، في إطار التدابير الاحترازية لتفشي كورونا.
ونصت قرارات الأعلى للجامعات على التالي:
1- التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.
2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي انعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19 مارس الجاري.
3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة، وذلك للمحتوى النظري لكل الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.
4- استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.
5- في حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
6- تؤجل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل يوم 30 مايو المقبل، وفقا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقا وفقا لمستجدات الأمور.
7- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
8- وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.