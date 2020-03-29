رد حاسم.. هل ألغت الحكومة الترم الثاني في الجامعات والمعاهد؟

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م

وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين المواطنين.

وأصدر المركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا أوضح فيه حقيقة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت الأمر تماما، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة، أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، وضم درجاتها لامتحان