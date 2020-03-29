«مش عارف أنقذ أمي».. الشرطة تنقل مُسنة وقت الحظر

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م

إنقاذ مُسنة - أرشيفية

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرا لحالتها الصحية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المواطنين خلال فترة حظر التحرك للمواطنين، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة.

وأفاد مقدم البلاغ أن والدته تسقط أرضا بمسكنها وتعاني من أمراض الشيخوخة، حيث أنه لا يستطيع الوصول لها نظرا لإجراءات حظر تحرك المواطنين. على الفور انتقلت دورية أمنية لمكان المُبلغ، وتم إصطحابه لمحل إقامة والدته، واستدعاء سيارة الإسعاف وتقديم الإسعافات اللازمة لها، وقدما الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول