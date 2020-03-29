جريمة

لماذا قفزت قاصر البدرشين من أعلى الكوبري وقت الحظر؟

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
انتحار فتاة - تعبيرية
انتحار فتاة - تعبيرية
"أنا خلاص هريحك مني.. هنتحر" ما سبق كان مضمون رسالة بعثتها فتاة لم تتجاوز الـ16 ربيعا إلى خطيبها بعد تفاقم الخلافات بينهما، ووصل الأمر إلى اتخاذ الشاب قرارا بالانفصال عنها، إلا أن القاصر لم تتحمل تبعات خلافها مع حبيبها فشرعت في التخلص من حياتها مخترقة وقت حظر التجوال المفروض من قبل الأجهزة الأمنية، وزعمت ذهابها إلى منزل خالتها القريب من مسكنها بقرية ميت رهينة التابعة إلى مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بخلاف الحقيقة، وتوجت إلى كوبري البدرشين وقفزت من أعلاه.
تفاصيل تلك الواقعة، تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط فتاة من أعلى كوبري البدرشين. وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العميد حسام لافي، مأمور قسم شرطة البدرشين، وتبين إصابة "وردة ر." تبلغ من العمر 16 سنة، بكسور متفرقة بالجسم،
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انقاذ-مُسن (2)

«مش عارف أنقذ أمي».. الشرطة تنقل مُسنة وقت الحظر

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرا لحالتها الصحية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المواطنين خلال فترة حظر التحرك للمواطنين، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة.
قوات-الداخلية (3)

في رابع أيام الحظر.. تواجد أمني مكثف بشوارع الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، حالة من الانضباط والتكثيف الأمني بجميع الشوارع الرئيسية، في رابع أيام حظر التجوال، إذ تم إعداد عددًا كبيرًا من الكمائن في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من هوية العابرين واستثتاء بعض الحالات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي والصحفيين بناءًا على قرار رئيس الوزراء، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، رؤوساء الوحدات بمتابعة الحالة الأمنية كلًا منهم في دائرة القسم الخاص به، أن تجوب دوريات الشرطة في شوارع المحافظة وضواحيها لتطبيق قرار الحظر.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوي جنوبي المنيا، مساء اليوم السبت، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 18 شخصًا من بينهم 8 أطفال، تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 18 مصابا إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.
النيابة -العامة (2)

النيابة: الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات

أصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا إلحاقاً لبيانها السابق حول تصدِّيها للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد، فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالا لنصوص مواد قانون العقوبات؛ ونوهت في البيان بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
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الانتحار-شنقا

أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.
الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
الحماية-المدنية (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في البدرشين

اندلع مساء اليوم الجمعة، حريقا بمصحة لعلاح الإدمان في مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة. على الفور أمر اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع إصابات. المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، كشفت أن سبب بداية الحريق جاءت بـ«مرتبة»، وامتدت إلى بعض المحتويات قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليها.
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