لماذا قفزت قاصر البدرشين من أعلى الكوبري وقت الحظر؟

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م

انتحار فتاة - تعبيرية

"أنا خلاص هريحك مني.. هنتحر" ما سبق كان مضمون رسالة بعثتها فتاة لم تتجاوز الـ16 ربيعا إلى خطيبها بعد تفاقم الخلافات بينهما، ووصل الأمر إلى اتخاذ الشاب قرارا بالانفصال عنها، إلا أن القاصر لم تتحمل تبعات خلافها مع حبيبها فشرعت في التخلص من حياتها مخترقة وقت حظر التجوال المفروض من قبل الأجهزة الأمنية، وزعمت ذهابها إلى منزل خالتها القريب من مسكنها بقرية ميت رهينة التابعة إلى مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بخلاف الحقيقة، وتوجت إلى كوبري البدرشين وقفزت من أعلاه.

تفاصيل تلك الواقعة، تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط فتاة من أعلى كوبري البدرشين. وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العميد حسام لافي، مأمور قسم شرطة البدرشين، وتبين إصابة "وردة ر." تبلغ من العمر 16 سنة، بكسور متفرقة بالجسم،