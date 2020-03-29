12 قطارا إضافيا و4 دقائق فرقا.. قرارات عاجلة لمواجهة تكدس المترو
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
الفريق كامل الوزير يتفقد مترو الأنفاق
أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جوله تفقدية، لمتابعة مدى تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.
ووجه الوزير، باستمرار الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7.15 مساء.وأشار
ووجه الوزير، باستمرار الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7.15 مساء.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات، وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا، بزياده 5 قطارات، وتشغيل عدد 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين، بزمن تقاطر لا يزيد عن 4 دقائق.
وأمر وزير النقل، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالنشر على عدد32 قطار مكيف جديد للخط الأول، والتنسيق مع الشركة الموردة لعدد 6 قطارات مكيفة للخط الثاني بضغط البرنامج الزمني للتوريد، ليصل أول قطار في أبريل 2021، بدلا من ديسمبر 2021، مع ضغط البرنامج الزمني لتوريد عدد 32 قطار للخط الثالث، ليصل أول قطار في يونيو 2020، بدلا من ديسمبر 2020.