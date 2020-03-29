الاستمارة بـ10 جنيهات.. حيلة عصابة للنصب على الغلابة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

القبض على متهمين - تعبيرية

لم تمر سوى أيام قليلة على قرار وزير القوى العاملة بمنح العمالة غير المنتظمة مبلغ 500 جنيه بعد تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للوزارة في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، حتى استغل خارجون عن القانون الأمر بالتخطيط للنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبطهم.

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين من العمالة الغير منتظمة باستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر، والتحصل منهم على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومبلغ مالى قدره 10 جنيهات من كل فرد بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكتروني

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين من العمالة الغير منتظمة باستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر، والتحصل منهم على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومبلغ مالى قدره 10 جنيهات من كل فرد بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكتروني الخاص بإحدى جهات الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على إعانات شهرية، كما تبين قيام شخصين أخرين بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بقصد تحريض المواطنين.



تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «فني تبريد وتكييف، بائعان، عامل» يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر محافظة القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة؛ بهدف تحقيق مكاسب مالية.



