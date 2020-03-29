جريمة

الاستمارة بـ10 جنيهات.. حيلة عصابة للنصب على الغلابة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م
القبض على متهمين - تعبيرية
القبض على متهمين - تعبيرية
لم تمر سوى أيام قليلة على قرار وزير القوى العاملة بمنح العمالة غير المنتظمة مبلغ 500 جنيه بعد تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للوزارة في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، حتى استغل خارجون عن القانون الأمر بالتخطيط للنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبطهم.
ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين من العمالة الغير منتظمة باستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر، والتحصل منهم على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومبلغ مالى قدره 10 جنيهات من كل فرد بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكتروني
اقرأ المزيد
كمين-أمني

«بنراعي ربنا».. قصة شهامة ضابط وقت الحظر

السابعة مساء أمس السبت، بدت الأجواء هادئة بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين الراقي وسط محافظة الجيزة، اصطف عناصر الكمين المستحدث أمام الحواجز الحديدية يباشرون عملهم لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، صمت يطبق على الشارع الحيوي، اختفت السيارات وضوضاء آلات التنبيه وتراجعت حركة المارة بشكل شبه كامل تطبيقا للقرار.
جثة (3)

احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
انتحار فتاة

لماذا قفزت قاصر البدرشين من أعلى الكوبري وقت الحظر؟

"أنا خلاص هريحك مني.. هنتحر" ما سبق كان مضمون رسالة بعثتها فتاة لم تتجاوز الـ16 ربيعا إلى خطيبها بعد تفاقم الخلافات بينهما، ووصل الأمر إلى اتخاذ الشاب قرارا بالانفصال عنها، إلا أن القاصر لم تتحمل تبعات خلافها مع حبيبها فشرعت في التخلص من حياتها مخترقة وقت حظر التجوال المفروض من قبل الأجهزة الأمنية، وزعمت ذهابها إلى منزل خالتها القريب من مسكنها بقرية ميت رهينة التابعة إلى مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بخلاف الحقيقة، وتوجت إلى كوبري البدرشين وقفزت من أعلاه.
انقاذ-مُسن (2)

«مش عارف أنقذ أمي».. الشرطة تنقل مُسنة وقت الحظر

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرا لحالتها الصحية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المواطنين خلال فترة حظر التحرك للمواطنين، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
سرنجات

ضبط 500 ألف عبوة أدوات طبية في مخزن بالإسكندرية

أكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار عمل المخابز بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، موضحا أن ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستثناء أصحاب الأنشطة الآتية "المخابز بجميع أنواعها بلدي وأفرنجي وسياحي، البقالة والسوبر ماركت خارج المولات، محلات الخضر والفاكهة"، بالعمل وعدم التقيد بالحظر، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وعدم ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وزارة-الداخلية

القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة «المزورة»، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، التي تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على غير الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد كشف حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]