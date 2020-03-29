وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
تحرير:أمينة محمود
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م
وزير التربية والتعليم
اعتمد قبل قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني «مايو 2020»، الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.
وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
و يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي «مايو 2020» على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 «بداية تعليق الدراسة»، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وتضمن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي
و يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي «مايو 2020» على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 «بداية تعليق الدراسة»، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وتضمن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي تأدية الطلاب الأربعاء 29 أبريل امتحان اللغة العربية، والسبت 2 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولي، والإثنين 4 مايو امتحان الأحياء، والأربعاء 6 مايو امتحان الجغرافيا، والسبت 9 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 11 مايو امتحان الرياضيات، والأربعاء 13 مايو امتحان الفلسفة والمنطق، والسبت 16 مايو امتحان الفيزياء، والإثنين 18 مايو امتحان التاريخ، والأربعاء 20 مايو امتحان الكيمياء.
ويبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحاناتهم بداية من الخميس 30 أبريل بامتحان اللغة العربية، والأحد 3مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولي، والثلاثاء 5 مايو امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، والخميس 7 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 10 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والثلاثاء 12 مايو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، والخميس 14 مايو امتحان مادتي التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع، والأحد امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.