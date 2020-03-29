رياضة

مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد إذا رغب في التعاقد مع أوباميانج، سيدخل في منافسة شرسة مع برشلونة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، اللذين يرغبان في ضم المهاجم الجابوني. ولم تذكر الصحيفة تواجد الدولي المصري محمد صلاح، على طاولة زيدان، بعدما ذكرت بعض التقارير الصحفية رحيل صلاح عن الريدز والانتقال لصفوف ريال
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هاري كين

هاري كين: رحيلي عن توتنهام وارد ولا ألعب للمتعة

أكد هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، أنه سيرحل عن فريقه إلى أحد الأندية الكبرى، في حالة عدم تطوره بالشكل الذي يضمن تحقيق البطولات، جاء ذلك في حوار مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" مع الجماهير، قائلًا: " أنا أحب توتنهام وسوف أحب الفريق دائما، لكن هناك شيء دائمًا ما قلته فإن لم نتطور كفريق ونصل لوضع أفضل فأنا لن أبقى من أجل البقاء فقط.. أنا لاعب طموح، وأرغب في التطور، وأن أكون أفضل، وأريد أن أكون بين أفضل لاعبي العالم".
كريستيانو رونالدو

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
دي ماريا 2018

دي ماريا يكشف كواليس تمزيقه لخطاب ريال مدريد

قال الأرجنتيني أنخل دي ماريا، إنه مزق خطابًا أرسله له ريال مدريد قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2014. وكان الملكي يقترح على اللاعب عدم خوض المباراة مع منتخب "راقصي التانجو" أمام ألمانيا؛ بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة. أضاف لاعب باريس سان جيرمان الحالي في برنامج على قناة (تيليفي) التليفزيونية الأرجنتينية مساء السبت: "كنا نحن الثلاثة نعرف الحقيقة، الدكتور دانييل مارتينيز (طبيب منتخب الأرجنتين) وأليخاندرو سابييا (مدرب الأرجنتين وقتها) وأنا".
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الدوري الإسباني (1)

ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
محمد صلاح

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".
ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
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