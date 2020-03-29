مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م

محمد صلاح

أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد إذا رغب في التعاقد مع أوباميانج، سيدخل في منافسة شرسة مع برشلونة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، اللذين يرغبان في ضم المهاجم الجابوني. ولم تذكر الصحيفة تواجد الدولي المصري محمد صلاح، على طاولة زيدان، بعدما ذكرت بعض التقارير الصحفية رحيل صلاح عن الريدز والانتقال لصفوف ريال