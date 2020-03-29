سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي: زيادة بدل المهن الطبية 75%.. ومكافآت للعاملين بالعزل

تحرير:محمد فتحي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.
وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا. ووجه في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلا
اقرأ المزيد
الخارجية المصرية

مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على السعودية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين. إذ أعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًا على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
اللواء-محمد-الشريف (2)

محافظ الإسكندرية يُعلن رقم حساب التبرع لدعم عمال اليومية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عن فتح حساب رقم «9450856261»، في البنكين «الأهلي المصري والقاهرة»، وذلك لبدء قبول الإيداعات من الراغبين للتبرع به لصالح مبادرة «إدعم عمال اليومية» والتي أطلقت في 22 مارس الجاري، بهدف تقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (1)

وزيرالتعليم يوافق على صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صرف المديريات التعليمية للمكافأة الخاصة بامتحانات النقل للمعلمين قبل الأول من مايو كمساهمة من الوزارة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا. جاء ذلك تلبية لرغبة جموع المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة في المدارس واعتبار المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 هي التي يتم فيها الامتحانات أو المشاريع البحثية.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي (5)

السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي جهود مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. وأضاف السيسي: «أن الحديث تناول دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين، حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين».
محمد-سعفان

سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات، مؤكدا أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
السيسي (5)

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
السيسي (3)

السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]