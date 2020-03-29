محافظ الإسكندرية يُعلن رقم حساب التبرع لدعم عمال اليومية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

اللواء محمد الشريف

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عن فتح حساب رقم «9450856261»، في البنكين «الأهلي المصري والقاهرة»، وذلك لبدء قبول الإيداعات من الراغبين للتبرع به لصالح مبادرة «إدعم عمال اليومية» والتي أطلقت في 22 مارس الجاري، بهدف تقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف: أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لافتًا أن ذلك يأتى من منطلق تشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.جدير بالذكر أن محافظة