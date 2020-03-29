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محافظ الإسكندرية يُعلن رقم حساب التبرع لدعم عمال اليومية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عن فتح حساب رقم «9450856261»، في البنكين «الأهلي المصري والقاهرة»، وذلك لبدء قبول الإيداعات من الراغبين للتبرع به لصالح مبادرة «إدعم عمال اليومية» والتي أطلقت في 22 مارس الجاري، بهدف تقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد الشريف: أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لافتًا أن ذلك يأتى من منطلق تشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.جدير بالذكر أن محافظة
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الخارجية المصرية

مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على السعودية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين. إذ أعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًا على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (1)

وزيرالتعليم يوافق على صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صرف المديريات التعليمية للمكافأة الخاصة بامتحانات النقل للمعلمين قبل الأول من مايو كمساهمة من الوزارة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا. جاء ذلك تلبية لرغبة جموع المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة في المدارس واعتبار المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 هي التي يتم فيها الامتحانات أو المشاريع البحثية.
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السيسي: زيادة بدل المهن الطبية 75%.. ومكافآت للعاملين بالعزل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

أغلقوا الشواطئ فتوجه السكندريون لحدائق المنتزه.. وقرار عاجل

لا يزال إصرار المواطنين في محافظة الإسكندرية على الترفيه عن أنفسهم والخروج وعدم التزام منازلهم قبل بدء حظر التجوال، التى تنطلق يوميا في تمام السابعة مساء، فبعد قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بغلق الشواطىء أمام المواطنين، توجهت أعدادًا كبيرة اليوم السبت إلى حدائق المنتزه، وتجمعات تتنافى مع رفض التجمعات اليومية ومنع الاختلاط وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قضى المواطنين يومهم بين الحدائق والمتنزهات والحشائش الخضراء.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (3)

«شواطئ الإسكندرية خالية».. وفسخ العقد مصير المخالفين

قال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الإدارة قامت بعمل حملات على الشواطئ لتنفيذ قرار اللواء محمد الشريف بغلقها نهائيا بعد التجمعات التي شهدتها الشواطئ أمس، مشيرا إلى أنه تم الدفع بحملات لتجول 61 شاطئًا بداية من أبو قير بشرق المحافظة إلى شاطئ أبو تلات بغرب المدينة، مؤكدا التزام جميع مستأجري الشواطئ بقرارات الغلق نهائيا وعدم السماح بدخول المواطنين للبحر، لافتًا أن فسخ التعاقد مصير المخالفين، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بدخول المزاد مرة أخرى وتأجير الشواطئ مجددا.
اللواء-محمد-الشريف (2)

بسبب تكدس المواطنين.. إغلاق سوبر ماركت في الإسكندرية

أغلق مسؤولي حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أحد فروع السوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، شرقي الإسكندرية، بعد تلاحظ تكدس المواطنين بداخله بصورة تسمح بانتشار العدوى بصورة كبيرة، مما يُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، إذ أصدرت قرارا سريعًا بسرعة إخلاء الفرع من المواطنين وإغلاقه في ظل عدم التزام المواطنين أو مسؤولي السوبر ماركت بالتعليمات الخاصة بمنع تجمع المواطنين وتكدسهم في مكان واحد حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار فيرس كورونا المستجد.
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