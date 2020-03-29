احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م

جثة

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.

3 مصادر أمنية مسؤولة أكدت أن الأمر عار من الصحة تماما، نافيا العثور على أي جثة بتلك المنطقة "شارع ترعة السواحل" خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية. مصدر مسؤول بوحدة مباحث قسم شرطة الوراق نفى تلقي القسم أي بلاغات بشأن العثور على جثة بمختلف مناطق المركز خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر نفسه أكده

3 مصادر أمنية مسؤولة أكدت أن الأمر عار من الصحة تماما، نافيا العثور على أي جثة بتلك المنطقة "شارع ترعة السواحل" خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.



مصدر مسؤول بوحدة مباحث قسم شرطة الوراق نفى تلقي القسم أي بلاغات بشأن العثور على جثة بمختلف مناطق المركز خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر نفسه أكده مصدر آخر بقسم شرطة إمبابة.



مصدر أمني مسؤول بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، طالب وسائل الإعلام بتحري الدقي فيما يتم نشره وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تبثها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي تهدف إلى بث الخوف والذعر بين المواطنين.



