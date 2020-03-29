جريمة

احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م
جثة
جثة
الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
3 مصادر أمنية مسؤولة أكدت أن الأمر عار من الصحة تماما، نافيا العثور على أي جثة بتلك المنطقة "شارع ترعة السواحل" خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية. مصدر مسؤول بوحدة مباحث قسم شرطة الوراق نفى تلقي القسم أي بلاغات بشأن العثور على جثة بمختلف مناطق المركز خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر نفسه أكده
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كمين-أمني

«بنراعي ربنا».. قصة شهامة ضابط وقت الحظر

السابعة مساء أمس السبت، بدت الأجواء هادئة بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين الراقي وسط محافظة الجيزة، اصطف عناصر الكمين المستحدث أمام الحواجز الحديدية يباشرون عملهم لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، صمت يطبق على الشارع الحيوي، اختفت السيارات وضوضاء آلات التنبيه وتراجعت حركة المارة بشكل شبه كامل تطبيقا للقرار.
حبس-متهمه

الاستمارة بـ10 جنيهات.. حيلة عصابة للنصب على الغلابة

لم تمر سوى أيام قليلة على قرار وزير القوى العاملة بمنح العمالة غير المنتظمة مبلغ 500 جنيه بعد تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للوزارة في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، حتى استغل خارجون عن القانون الأمر بالتخطيط للنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبطهم.
انتحار فتاة

لماذا قفزت قاصر البدرشين من أعلى الكوبري وقت الحظر؟

"أنا خلاص هريحك مني.. هنتحر" ما سبق كان مضمون رسالة بعثتها فتاة لم تتجاوز الـ16 ربيعا إلى خطيبها بعد تفاقم الخلافات بينهما، ووصل الأمر إلى اتخاذ الشاب قرارا بالانفصال عنها، إلا أن القاصر لم تتحمل تبعات خلافها مع حبيبها فشرعت في التخلص من حياتها مخترقة وقت حظر التجوال المفروض من قبل الأجهزة الأمنية، وزعمت ذهابها إلى منزل خالتها القريب من مسكنها بقرية ميت رهينة التابعة إلى مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بخلاف الحقيقة، وتوجت إلى كوبري البدرشين وقفزت من أعلاه.
انقاذ-مُسن (2)

«مش عارف أنقذ أمي».. الشرطة تنقل مُسنة وقت الحظر

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرا لحالتها الصحية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المواطنين خلال فترة حظر التحرك للمواطنين، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة.
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سوزوكي فان (3)

كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مفاجأة.. المتهم الرئيسي في حادث «الإقليمي» هارب

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، مفاجأة في حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة، مساء الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين، وقالت المصادر إن المتهم المضبوط ليس قائد التريلا بل مساعده "التباع"، وأن مأموريات من مباحث الصف نشرت أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها بعد تحديد هويته وتتبع خط سير هروبه بعد وقوع الحادث، ولفتت المصادر إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لسرعة ضبط المتهم.
حبس-كلابشات

الخطر داخل 150 مترا.. حلم مشبوه زج بفني خلف القضبان

مخزن بالطابق الأرض لعقار سكني بـ«طريق 11» في مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اتخذه فني بشركة السكر مصنعا لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر معرضا حياة المواطنين للخطر بحثا عن جني المال، إلا أن «كلبش» الشرطة كتب نهايته. لم يكتف «صبري.ح»"، 38 سنة، بإنتاج كمامات مغشوشة بل عمد إلى طرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى مدخلًا الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ليسقط بعد مرور أسبوعين على بدء نشاطه الآثم.
جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
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