طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

تحرير:علي الزيني ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م

كريستيانو رونالدو

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.

وواصل تشيزني، تصريحاته، قائلًا: "كنت مؤيدًا لعدم تنفيذ رونالدو العقوبة، لأن الإعادات التليفزيونية أكدت أن قرار الحكم كان ظالمًا، لكن رونالد اضطر لتنفيذ العقوبة بعد إصرار أليجري". واختتم الحارس، قائلًا: "تأكدنا أن رونالدو لم يفعل شيئًا يستحق الطرد خلال تلك المواجهة، وانتظرنا نحو ما يقرب من شهرين، قبل