رياضة

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

تحرير:علي الزيني ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
وواصل تشيزني، تصريحاته، قائلًا: "كنت مؤيدًا لعدم تنفيذ رونالدو العقوبة، لأن الإعادات التليفزيونية أكدت أن قرار الحكم كان ظالمًا، لكن رونالد اضطر لتنفيذ العقوبة بعد إصرار أليجري". واختتم الحارس، قائلًا: "تأكدنا أن رونالدو لم يفعل شيئًا يستحق الطرد خلال تلك المواجهة، وانتظرنا نحو ما يقرب من شهرين، قبل
اقرأ المزيد
هاري كين

هاري كين: رحيلي عن توتنهام وارد ولا ألعب للمتعة

أكد هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، أنه سيرحل عن فريقه إلى أحد الأندية الكبرى، في حالة عدم تطوره بالشكل الذي يضمن تحقيق البطولات، جاء ذلك في حوار مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" مع الجماهير، قائلًا: " أنا أحب توتنهام وسوف أحب الفريق دائما، لكن هناك شيء دائمًا ما قلته فإن لم نتطور كفريق ونصل لوضع أفضل فأنا لن أبقى من أجل البقاء فقط.. أنا لاعب طموح، وأرغب في التطور، وأن أكون أفضل، وأريد أن أكون بين أفضل لاعبي العالم".
محمد صلاح (2)

مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.
دي ماريا 2018

دي ماريا يكشف كواليس تمزيقه لخطاب ريال مدريد

قال الأرجنتيني أنخل دي ماريا، إنه مزق خطابًا أرسله له ريال مدريد قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2014. وكان الملكي يقترح على اللاعب عدم خوض المباراة مع منتخب "راقصي التانجو" أمام ألمانيا؛ بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة. أضاف لاعب باريس سان جيرمان الحالي في برنامج على قناة (تيليفي) التليفزيونية الأرجنتينية مساء السبت: "كنا نحن الثلاثة نعرف الحقيقة، الدكتور دانييل مارتينيز (طبيب منتخب الأرجنتين) وأليخاندرو سابييا (مدرب الأرجنتين وقتها) وأنا".
اقرأ المزيد من الأخبار
يوفنتوس

بسبب كورونا.. يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، ولاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره مساء اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.
فيروس-كورونا (1)

لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.
ميلان - نابولي

رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.
جونزالو-هيجواين

شقيق هيجواين يكشف حقيقة هروبه من الحجر الصحي

نفى نيكولاس هيجواين، شقيق جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس، هروب مهاجم اليوفي من إيطاليا إلى الأرجنتين بسبب فيروس كورونا، وأكد على أن مرض والدته هو سبب سفره المفاجئ. وخرجت تقارير في الأيام القليلة الماضية أن هيجواين قد هرب ليلًا إلى مطار تورينو لكن الشرطة الإيطالية أوقفته، قبل أن يتم السماح له بالمغادرة بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا. واضطر هيجواين إلى الذهاب إلى فرنسا ومنها إلى إسبانيا ثم الطيران إلى الأرجنتين، وقد أكدت أسرته ثم أخيه نيكولاس أن الرحيل كان بسبب دعم والدته المصابة بالسرطان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]