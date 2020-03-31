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الهجرة: المصريون العائدون من الخارج يوقعون إقرارا بدخول الحجر الصحي   

تحرير:خالد وربي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
قالت وزارة الهجرة، إن وزارة الصحة قررت عند دخول المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد. ونقلت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.
وأشار المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.
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