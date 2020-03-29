رياضة

هاري كين: رحيلي عن توتنهام وارد ولا ألعب للمتعة

تحرير:علي الزيني ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م
هاري كين
هاري كين
أكد هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، أنه سيرحل عن فريقه إلى أحد الأندية الكبرى، في حالة عدم تطوره بالشكل الذي يضمن تحقيق البطولات، جاء ذلك في حوار مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" مع الجماهير، قائلًا: " أنا أحب توتنهام وسوف أحب الفريق دائما، لكن هناك شيء دائمًا ما قلته فإن لم نتطور كفريق ونصل لوضع أفضل فأنا لن أبقى من أجل البقاء فقط.. أنا لاعب طموح، وأرغب في التطور، وأن أكون أفضل، وأريد أن أكون بين أفضل لاعبي العالم".
واختتم كين، حديثه، قائلًا:"الأمر كله مرتبط بما سنمر به كفريق، لذا ليس من المؤكد أنني سوف استمر هنا للأبد، وفي نفس الوقت لا يمكن أن أقول لا أيضًا". ويحتل فريق توتنهام، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يحتل المركز
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طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

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مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.
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