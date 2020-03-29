هاري كين: رحيلي عن توتنهام وارد ولا ألعب للمتعة

تحرير:علي الزيني ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م

هاري كين

أكد هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، أنه سيرحل عن فريقه إلى أحد الأندية الكبرى، في حالة عدم تطوره بالشكل الذي يضمن تحقيق البطولات، جاء ذلك في حوار مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" مع الجماهير، قائلًا: " أنا أحب توتنهام وسوف أحب الفريق دائما، لكن هناك شيء دائمًا ما قلته فإن لم نتطور كفريق ونصل لوضع أفضل فأنا لن أبقى من أجل البقاء فقط.. أنا لاعب طموح، وأرغب في التطور، وأن أكون أفضل، وأريد أن أكون بين أفضل لاعبي العالم".

واختتم كين، حديثه، قائلًا:"الأمر كله مرتبط بما سنمر به كفريق، لذا ليس من المؤكد أنني سوف استمر هنا للأبد، وفي نفس الوقت لا يمكن أن أقول لا أيضًا". ويحتل فريق توتنهام، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يحتل المركز

واختتم كين، حديثه، قائلًا:"الأمر كله مرتبط بما سنمر به كفريق، لذا ليس من المؤكد أنني سوف استمر هنا للأبد، وفي نفس الوقت لا يمكن أن أقول لا أيضًا".



ويحتل فريق توتنهام، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يحتل المركز التاسع.



وارتبط اسم هاري كين بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل بحث الفريقين عن تدعيم صفوفهما، خلال الفترة المقبلة.



وسجل كين 11 هدفًا مع فريق توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي توقف خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.