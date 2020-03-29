ارتفاع ضحايا كورونا في فرنسا إلى 2606 حالات وفاة

تحرير:وكالات ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 2606 حالات. من جانبه قال المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون، إن عدد الوفيات ازداد بواقع 292 حالة مقارنة مع حصيلة أمس السبت، وبلغ 2606 حالات، بناء على البيانات المتاحة، مضيفًا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 40 ألفا و174 حالة، وفقًا لروسيا اليوم. وتعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل.وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674، وذلك في أكبر زيادة