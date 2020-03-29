مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على السعودية

تحرير:التحرير ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م

الخارجية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين. إذ أعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًا على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند، مساء أمس صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وأوضح: أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان