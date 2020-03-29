جريمة

«العمال خرجوا من مستشفى العزل».. الأمن يكشف الحقيقة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
الداخلية
الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على أربعة أشخاص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة؛ لاتهامهم بترويج الشائعات عن خروج العاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا للمطاعم المحيطة، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تضمن الادعاء بقيام عددًا من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي في القاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة الكائنة بمحيط المستشفى، فتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.
من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص: «مندوب توزيع بإحدى الشركات، القائم بكتابة المنشور، صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع "فيسبوك"- وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15
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قوات-الداخلية (3)

تواجد أمني مكثف في خامس أيام الحظر بالإسماعيلية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السكون والسكوت في جميع أنحاء المحافظة، ولم يتواجد مساء اليوم الأحد سواء رجال الشرطة وبعض المارة من العاملين في المجال الطبي والإعلامي لتادية عملهم، وسط تواجد أمني مكثف، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالإستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة، لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة، وتحرير المحاضر اللازمة.
قوات-الداخلية (1)

التزام وانضباط في خامس أيام الحظر بالإسكندرية

رفع السكندريين شعار الانضباط والإلتزام بقرار حظر التجوال، بعد أن سارع المواطنين العودة إلى منازلهم قبل حلول الساعة السابعة مساءً، وهو موعد بدء فترة الحظر المقررة يوميا، بينما التزم أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم سوء الخاصة بالمهن الحرفية أو أصحاب الأنشطة المختلفة في تمام الخامسة مساءً، فيما طاف مسؤولي الأحياء على أصحاب المحال التجارية للتأكيد عليهم الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد لهم حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها والتي قررتها الدولة في وقت سابق.
حبس-متهمه

77 شخصًا خالفوا الحظر بالإسكندرية .. والنيابة تُخلي سبيلهم بكفالات

أسفرت حملة الضبط عن مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الماضية عن ضبط نحو 77 شخصا خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساء، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، إذ تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب التي قررت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيهًا مع احالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب، و20 أخرين بحي شرق، و6 بحي المنتزه.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

تفاصيل التحقيقات مع المدونة مودة الأدهم وصديقتها

كشف بيان صادر عن النائب العام تفاصيل ضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بعد متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات يوم 29 مارس الجاري، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعا مصوَّرا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال، وتحريضهما على مخالفتها.
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قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
تزوير-مستندات (3)

كواليس سقوط عصابة المشاغبين الخمسة للتزوير

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الخمسة، يبحثون أمور حياتهم، يشكو كلًا منهم على حدى تدهور حالته المادية، ويروي أحدهم رحلة هروبه من "الديانة" بسبب تراكم الديون عليه حتى أنه لا يستطيع الخروج والدخول من منزله بحرية، بينما التزم أحدهم الصمت "له معلومات جنائية مسجلة" لتنطلق الكلمات من لسانه فجأة كالرصاص من فوهة سلاح ناري، اخترمت في أم رأسه فكرة شيطانية ستنتهي معها جميع مشكلاتهم المادية، وراح يقص عليهم كواليس ما يدور في عقله، ليحلم الخمسة بعد مشرق سيودعون معه الفقر دون أن يدري بخلد أيا منهم ما ستؤول إليه الأمور.
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