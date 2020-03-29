«العمال خرجوا من مستشفى العزل».. الأمن يكشف الحقيقة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على أربعة أشخاص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة؛ لاتهامهم بترويج الشائعات عن خروج العاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا للمطاعم المحيطة، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تضمن الادعاء بقيام عددًا من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي في القاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة الكائنة بمحيط المستشفى، فتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص: «مندوب توزيع بإحدى الشركات، القائم بكتابة المنشور، صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع "فيسبوك"- وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15