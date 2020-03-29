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المصرية للاتصالات تسلم شرائح التابلت للإدارات التعليمية غدًا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ م
تابلت_أرشيفية
تابلت_أرشيفية
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وقالت الشركة: إن موظفي المبيعات سيتواجدون اعتبارًا من الغد في هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم او التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية نحو 1628 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
محمد-سعفان

القوى العاملة تسجل 1.2 مليون عامل غير منتظم تمهيدا لصرف الإعانات

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان عن أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجلة نصف مليون عامل في يوم واحد. وأكد الوزير أنه يتابع، على مدار الساعة يوميًّا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم.
بورصة (2)

البورصة تفقد 2 مليار جنيه بختام أولى جلسات الأسبوع

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 17 الف عملية لعدد 182 شركة، وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الصحة والتعليم.. أهم مستهدفات الحكومة في أزمة كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تقريرا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020 - 2021 فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية فى عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالي المقبل، وذلك فيظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي المقبل مقارنة بالعام الجاري الذي اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالى 211 مليار جنيه.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (1)

إخلاء 5 آلاف طالب من المدن الجامعية في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، البدء في تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح اليوم الأحد، للاستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف، والمطاعم، والملاعب، والحمامات، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار مجلس الوزراء بوقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كورونا

لمواجهة كورونا.. إغلاق دوائر حكومية في العراق

أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل، إذ قال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان في بيان تلقته قناة «السومرية نيوز»: «إن محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين».
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هالة زايد عن بلاغات الإصابة بكورونا: أنفلونزا موسمية

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية منحت الشعب الصيني مستلزمات طبية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة على حرص القيادة السياسية المصرية على التضامن مع الشعب الصيني في هذه الظروف الحرجة، إذ قالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة قبيل مغادرتها إلى بكين، إن القيادة السياسية في مصر تحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعب المصري والشعب الصيني، مؤكدة على الاهتمام بمد يد العون للشعب الصيني ومساعدته في التغلب على هذا الوباء لحماية الإنسانية وجميع دول العالم.
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