«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م

خالد النبوي

رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».

كانت أحدث أعمال الفنان خالد النبوي السينمائية، هي فيلم «يوم وليلة»، الذي شاركه عددًا من الفنانين منهم: «أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل». الفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب ولاقى «النبوي»