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«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م
خالد النبوي
خالد النبوي
رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».
كانت أحدث أعمال الفنان خالد النبوي السينمائية، هي فيلم «يوم وليلة»، الذي شاركه عددًا من الفنانين منهم: «أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل». الفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب ولاقى «النبوي»
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تشييع جثمان جورج سيدهم من كنيسة العذراء مريم

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تامر حسني عن كورونا: «أسبوعين تحديد المصير»

يحرص الفنان تامر حسني، على تقديم النصائح إلى الجمهور لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بضرورة العزل والاهتمام بغسيل الأيدي لتفادي الإصابة بكورونا. وطالب «حسني» جمهوره بالتحمل أسبوعين للخروج من الأزمة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله، وربنا هيفرجها علينا المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. إشرب ميه كتير ومشروبات ساخنه.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم إعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك».
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«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

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