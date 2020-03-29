جريمة

«بنراعي ربنا».. قصة شهامة ضابط وقت الحظر

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م
كمين شرطة
كمين شرطة
السابعة مساء أمس السبت، بدت الأجواء هادئة بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين الراقي وسط محافظة الجيزة، اصطف عناصر الكمين المستحدث أمام الحواجز الحديدية يباشرون عملهم لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، صمت يطبق على الشارع الحيوي، اختفت السيارات وضوضاء آلات التنبيه وتراجعت حركة المارة بشكل شبه كامل تطبيقا للقرار.
عقارب الساعة كانت تشير إلى العاشرة مساء، يقترب رجل يحمل طفلة تسير بجواره سيدة بدا على ثلاثتهم الخوف، اقترب قائد الكمين النقيب محمد وحيد معاون مباحث الدقي، للوقوف على سبب سيرهم في ذلك التوقيق ليخبره رب الأسرة "بنتي تعبانة جدا.. رايح بيها مستشفى تبارك". لم يتردد معاون مباحث الدقي في مساعدة الأب والأم
اقرأ المزيد
جثة (3)

احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
حبس-متهمه

الاستمارة بـ10 جنيهات.. حيلة عصابة للنصب على الغلابة

لم تمر سوى أيام قليلة على قرار وزير القوى العاملة بمنح العمالة غير المنتظمة مبلغ 500 جنيه بعد تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للوزارة في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، حتى استغل خارجون عن القانون الأمر بالتخطيط للنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبطهم.
انتحار فتاة

لماذا قفزت قاصر البدرشين من أعلى الكوبري وقت الحظر؟

"أنا خلاص هريحك مني.. هنتحر" ما سبق كان مضمون رسالة بعثتها فتاة لم تتجاوز الـ16 ربيعا إلى خطيبها بعد تفاقم الخلافات بينهما، ووصل الأمر إلى اتخاذ الشاب قرارا بالانفصال عنها، إلا أن القاصر لم تتحمل تبعات خلافها مع حبيبها فشرعت في التخلص من حياتها مخترقة وقت حظر التجوال المفروض من قبل الأجهزة الأمنية، وزعمت ذهابها إلى منزل خالتها القريب من مسكنها بقرية ميت رهينة التابعة إلى مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بخلاف الحقيقة، وتوجت إلى كوبري البدرشين وقفزت من أعلاه.
انقاذ-مُسن (2)

«مش عارف أنقذ أمي».. الشرطة تنقل مُسنة وقت الحظر

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرا لحالتها الصحية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المواطنين خلال فترة حظر التحرك للمواطنين، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تسمم (3)

خلطة الموت والمكرونة.. سر تسمم أسرة في أوسيم

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيق في مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأطفالهما الثلاثة بحالة تسمم جماعي في مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، لاسيما تداول البعض أنباء عن استخدام المتوفاة "خلطة موت" -خل وماء نار وكحول- لتطهير شقتها بقرية برطس، نتج عنها غازات سامة أودت بحياتها لكن جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كشفت عن عدم صحة ما ردده مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين تناول أفراد الأسرة وجبة فاسدة "مكرونة" تسببت في إصابتهم بحالة تسمم غذائي.
تزوير-مستندات (3)

كواليس سقوط عصابة المشاغبين الخمسة للتزوير

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الخمسة، يبحثون أمور حياتهم، يشكو كلًا منهم على حدى تدهور حالته المادية، ويروي أحدهم رحلة هروبه من "الديانة" بسبب تراكم الديون عليه حتى أنه لا يستطيع الخروج والدخول من منزله بحرية، بينما التزم أحدهم الصمت "له معلومات جنائية مسجلة" لتنطلق الكلمات من لسانه فجأة كالرصاص من فوهة سلاح ناري، اخترمت في أم رأسه فكرة شيطانية ستنتهي معها جميع مشكلاتهم المادية، وراح يقص عليهم كواليس ما يدور في عقله، ليحلم الخمسة بعد مشرق سيودعون معه الفقر دون أن يدري بخلد أيا منهم ما ستؤول إليه الأمور.
مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
مقر نادي الزمالك

سرعة وصول المطافئ كلمة السر..حريق بجوار نادي الزمالك

كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي وقوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين وسط محافظة الجيزة، مساء الخميس، لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات. المعاينة الأولية توصلت إلى أن حريق محدودا اندلع في كمية مخلفات في قطعة أرض فضاء تقع بين سور نادي الزمالك والمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية، نتج عنها تصاعد كثيف للأدخنة، حتى أن البعض تداول أنباء عن نشوب حريق داخل النادي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]