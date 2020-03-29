«بنراعي ربنا».. قصة شهامة ضابط وقت الحظر

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م

كمين شرطة

السابعة مساء أمس السبت، بدت الأجواء هادئة بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين الراقي وسط محافظة الجيزة، اصطف عناصر الكمين المستحدث أمام الحواجز الحديدية يباشرون عملهم لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، صمت يطبق على الشارع الحيوي، اختفت السيارات وضوضاء آلات التنبيه وتراجعت حركة المارة بشكل شبه كامل تطبيقا للقرار.

عقارب الساعة كانت تشير إلى العاشرة مساء، يقترب رجل يحمل طفلة تسير بجواره سيدة بدا على ثلاثتهم الخوف، اقترب قائد الكمين النقيب محمد وحيد معاون مباحث الدقي، للوقوف على سبب سيرهم في ذلك التوقيق ليخبره رب الأسرة "بنتي تعبانة جدا.. رايح بيها مستشفى تبارك". لم يتردد معاون مباحث الدقي في مساعدة الأب والأم