في 24 ساعة.. 63 ألف إصابة بكورونا حول العالم

تحرير:وكالات ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م

كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخصا. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس حول العالم أكثر من 63 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب سبوتنيك. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.



