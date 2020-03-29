بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل المدونة مودة الأدهم

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

ضبط متهمة - أرشيفية

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، سبيل المدونة مودة الأدهم - ذات المليون ونصف متابعا على «الإنستجرام» - بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بخرق حظر التحرك في مدينتي، وذلك بعد تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بتحرير عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "مودة الأدهم" بسبب انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت بها حظر التجول بشوارع مدينتي، وهو ما يعد مخالفة لحظر التجول.

البلاغات تضمنت أن المتهمة قامت بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق "إنستجرام" مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابعا. بالعرض على اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة ضبطها، وتمكنت قوة من

البلاغات تضمنت أن المتهمة قامت بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق "إنستجرام" مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابعا.



بالعرض على اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة ضبطها، وتمكنت قوة من مباحث القاهرة الجديدة من ضبطها في أحد الأكمنة.



وأفاد مصدر أمني مسؤول، أنه أثناء تنفيذ عملية التأمين تم ضبط المتهمة وصديقتها أثناء تصويرهما فيديو آخر بمدينتي، حيث تحرر محضرا رقم (64 إداري لسنة 2020)، وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.



