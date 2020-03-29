أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ م

منفذ جمركي

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.

في مجال الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 16 قضية، أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). مروريا، أسفرت الجهود الأمنية تنسيقا مع ضباط الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي، تحرير 108 مخالفات متنوعة مقابل تنفيذ