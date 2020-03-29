جريمة

أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ م
منفذ جمركي
منفذ جمركي
حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.
في مجال الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 16 قضية، أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). مروريا، أسفرت الجهود الأمنية تنسيقا مع ضباط الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي، تحرير 108 مخالفات متنوعة مقابل تنفيذ
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قوات-الداخلية (3)

تواجد أمني مكثف في خامس أيام الحظر بالإسماعيلية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السكون والسكوت في جميع أنحاء المحافظة، ولم يتواجد مساء اليوم الأحد سواء رجال الشرطة وبعض المارة من العاملين في المجال الطبي والإعلامي لتادية عملهم، وسط تواجد أمني مكثف، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالإستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة، لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة، وتحرير المحاضر اللازمة.
قوات-الداخلية (1)

التزام وانضباط في خامس أيام الحظر بالإسكندرية

رفع السكندريين شعار الانضباط والإلتزام بقرار حظر التجوال، بعد أن سارع المواطنين العودة إلى منازلهم قبل حلول الساعة السابعة مساءً، وهو موعد بدء فترة الحظر المقررة يوميا، بينما التزم أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم سوء الخاصة بالمهن الحرفية أو أصحاب الأنشطة المختلفة في تمام الخامسة مساءً، فيما طاف مسؤولي الأحياء على أصحاب المحال التجارية للتأكيد عليهم الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد لهم حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها والتي قررتها الدولة في وقت سابق.
حبس-متهمه

77 شخصًا خالفوا الحظر بالإسكندرية .. والنيابة تُخلي سبيلهم بكفالات

أسفرت حملة الضبط عن مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الماضية عن ضبط نحو 77 شخصا خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساء، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، إذ تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب التي قررت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيهًا مع احالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب، و20 أخرين بحي شرق، و6 بحي المنتزه.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

تفاصيل التحقيقات مع المدونة مودة الأدهم وصديقتها

كشف بيان صادر عن النائب العام تفاصيل ضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بعد متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات يوم 29 مارس الجاري، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعا مصوَّرا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال، وتحريضهما على مخالفتها.
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قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
مراكز-الدروس-سنتر-تعليمى

الشرطة تغلق 12 ألف مركزًا تعليميًا في 10 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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