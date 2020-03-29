جريمة

تفاصيل التحقيقات مع المدونة مودة الأدهم وصديقتها

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م
النائب العام
النائب العام
كشف بيان صادر عن النائب العام تفاصيل ضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بعد متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات يوم 29 مارس الجاري، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعا مصوَّرا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال، وتحريضهما على مخالفتها.
ونشرت الفتاتان المقطع عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابعا، مما أثار حفيظة عددًا كبيرًا من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدا لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عددًا من متابعيهما تقليدهما وأمكن ضبطهما على خلفية الاتهامات. وأمر النائب العام بإخلاء
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قوات-الداخلية (3)

تواجد أمني مكثف في خامس أيام الحظر بالإسماعيلية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السكون والسكوت في جميع أنحاء المحافظة، ولم يتواجد مساء اليوم الأحد سواء رجال الشرطة وبعض المارة من العاملين في المجال الطبي والإعلامي لتادية عملهم، وسط تواجد أمني مكثف، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالإستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة، لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة، وتحرير المحاضر اللازمة.
قوات-الداخلية (1)

التزام وانضباط في خامس أيام الحظر بالإسكندرية

رفع السكندريين شعار الانضباط والإلتزام بقرار حظر التجوال، بعد أن سارع المواطنين العودة إلى منازلهم قبل حلول الساعة السابعة مساءً، وهو موعد بدء فترة الحظر المقررة يوميا، بينما التزم أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم سوء الخاصة بالمهن الحرفية أو أصحاب الأنشطة المختلفة في تمام الخامسة مساءً، فيما طاف مسؤولي الأحياء على أصحاب المحال التجارية للتأكيد عليهم الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد لهم حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها والتي قررتها الدولة في وقت سابق.
حبس-متهمه

77 شخصًا خالفوا الحظر بالإسكندرية .. والنيابة تُخلي سبيلهم بكفالات

أسفرت حملة الضبط عن مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الماضية عن ضبط نحو 77 شخصا خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساء، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، إذ تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب التي قررت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيهًا مع احالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب، و20 أخرين بحي شرق، و6 بحي المنتزه.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.
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المتهمة (2)

بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل المدونة مودة الأدهم

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، سبيل المدونة مودة الأدهم - ذات المليون ونصف متابعا على «الإنستجرام» - بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بخرق حظر التحرك في مدينتي، وذلك بعد تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بتحرير عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "مودة الأدهم" بسبب انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت بها حظر التجول بشوارع مدينتي، وهو ما يعد مخالفة لحظر التجول.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

«بسبب حظر التجوال».. 4 قرارات مهمة للنائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تنظيم العمل بالنيابات عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء حظر التجوال من الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا لمدة 15 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 1_إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى. 2_تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق للسيد رئيس مجلس الوزراء.
وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة هي السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون فيه دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضا، وقيام مستقلي الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

أبرزهم نافعة والغزالي.. إخلاء سبيل 15 مسجونا سياسيا

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.
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