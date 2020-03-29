تفاصيل التحقيقات مع المدونة مودة الأدهم وصديقتها

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م

النائب العام

كشف بيان صادر عن النائب العام تفاصيل ضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بعد متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات يوم 29 مارس الجاري، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعا مصوَّرا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال، وتحريضهما على مخالفتها.

ونشرت الفتاتان المقطع عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابعا، مما أثار حفيظة عددًا كبيرًا من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدا لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عددًا من متابعيهما تقليدهما وأمكن ضبطهما على خلفية الاتهامات. وأمر النائب العام بإخلاء