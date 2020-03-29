خالد الجندي عن كورونا: العالم ينقصه الكثير من النظافة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جلوس المواطنين في منازلهم هي محاربة من أجل المجتمع، مضيفا:«قعدتك في بيتك بتحمي البشرية، وتدافع عن البشرية، وتطبيق لقوانين الله في الأرض، وأخذ بالأسباب وتحقيق لمعنى كلمة لا إله إلا الله»، قائلًا: «مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».

وأضاف الجندي، خلال حلقة اليوم الأحد، في برنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع عبر شاشة «Dmc»، أننا كنا نرى الصحة من إنجازاتنا الشخصية ونتيجة التقدم البشري والعلمي والثقافة، وأرانا الله من خلال فيروس كورونا الضعيف الذي لا يرى بالعين أن العالم كله ينقصه الكثير من النظافة، قائلا: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ

وأضاف الجندي، خلال حلقة اليوم الأحد، في برنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع عبر شاشة «Dmc»، أننا كنا نرى الصحة من إنجازاتنا الشخصية ونتيجة التقدم البشري والعلمي والثقافة، وأرانا الله من خلال فيروس كورونا الضعيف الذي لا يرى بالعين أن العالم كله ينقصه الكثير من النظافة، قائلا: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى? يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ».



