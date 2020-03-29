77 شخصًا خالفوا الحظر بالإسكندرية .. والنيابة تُخلي سبيلهم بكفالات

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠١ م

أرشيفية

أسفرت حملة الضبط عن مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الماضية عن ضبط نحو 77 شخصا خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساء، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، إذ تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب التي قررت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيهًا مع احالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب، و20 أخرين بحي شرق، و6 بحي المنتزه.

وفي نطاق حي شرق تمكنت قوات الأمن من ضبط نحو 20 شخصا بنطاق نيابات «أول الرمل، وباب شرقي، وسيدي جابر، والعطارين، والمنشية، ومحرم بك».وبعرض المضبوطين المخالفين لقرار الحظر، على المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، قرر إخلاء سبيل 20 شخصًا بكفالات مالية بلغت 4000 جنيهًا، وذلك على