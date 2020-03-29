التزام وانضباط في خامس أيام الحظر بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢١ م

أرشيفية

رفع السكندريين شعار الانضباط والإلتزام بقرار حظر التجوال، بعد أن سارع المواطنين العودة إلى منازلهم قبل حلول الساعة السابعة مساءً، وهو موعد بدء فترة الحظر المقررة يوميا، بينما التزم أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم سوء الخاصة بالمهن الحرفية أو أصحاب الأنشطة المختلفة في تمام الخامسة مساءً، فيما طاف مسؤولي الأحياء على أصحاب المحال التجارية للتأكيد عليهم الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد لهم حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها والتي قررتها الدولة في وقت سابق.

وطافت سيارات تابعة لمديرية أمن الإسكندرية الشوارع للتنبيه على المواطنين بضرورة إنهاء أمورهم وسرعة العودة إلى منازلهم وذلك قبل بدء فترة حظر التجوال، بينما بدأت قوات الأمن نصب أكمنتها على الطرق الرئيسية وفي الشوارع المحددة بحسب خطة مديرية الأمن، بينما بدأت دوريات أمنية تتفقد الشوارع والطرق لمتابعة سبل