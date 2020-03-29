تواجد أمني مكثف في خامس أيام الحظر بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ م

أرشيفية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السكون والسكوت في جميع أنحاء المحافظة، ولم يتواجد مساء اليوم الأحد سواء رجال الشرطة وبعض المارة من العاملين في المجال الطبي والإعلامي لتادية عملهم، وسط تواجد أمني مكثف، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالإستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة، لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة، وتحرير المحاضر اللازمة.

وقام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفقة اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، بتفقد الشوراع بمنطقة الشيخ زايد والسلطان حسين لمتابعة تنفيذ قرار الحظر.وفي لفتة إنسانية تعبر عن مدى التعاون والتفاهم بالأوضاع الحالية، أمر محافظ الإسماعيلية بإستضافة أسرة حتى الصباح،