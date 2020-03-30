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شيخ الأزهر: العالم يعيش في رعب بسبب كورونا

تحرير:محمد فتحي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣ ص
أحمد الطيب
أحمد الطيب
وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة تلفزيونية إلى العالم أجمع بشأن فيروس «كورونا»، أكد خلالها ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في مكافحة «كورونا» وحماية الإنسانية من أخطاره، والالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية وأن ذلك واجب شرعي يأثم تاركه، وأن اختلاق الشائعات وترويجها وإفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعًا. وأكد شيخ الأزهر، أن ما يقدمه الأطباء وطواقم التمريض وكل العاملين بالمجال الصحي يجب أن نذكره بفخر واعتزاز، داعيا فضيلته إلى ضرورة التقرب إلى الله وبذل الصدقات والالتزام بالتعاليم الوقائية للقضاء على «كورونا»، تقديم يد العون إلى كل المتضرّرين والمنكوبين من «كورونا»، وتضامنه مع كل الدول والشعوب التي كان تكافح هذا الوباء الخبيث.
وإليكم نص رسالة فضيلة الإمام الأكبر:تعلمون أنّ عالمنا اليوم يعيش في رعب كبير وكرب شديد، نتيجة الانتشار المتسارع لوباء كورونا المستجدّ، والذي تسبب في إصابة مئات الآلاف ووفاة الآلاف من البشر، وأربك سَيْرَ الحياة الطبيعية بعدما قطع وصالها في كل أنحاء العالم.وفي ظل هذه الظروف القاسية وجب علينا: دُوَلا وشعوبا
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خالد-الجندي (2)

خالد الجندي عن كورونا: العالم ينقصه الكثير من النظافة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جلوس المواطنين في منازلهم هي محاربة من أجل المجتمع، مضيفا:«قعدتك في بيتك بتحمي البشرية، وتدافع عن البشرية، وتطبيق لقوانين الله في الأرض، وأخذ بالأسباب وتحقيق لمعنى كلمة لا إله إلا الله»، قائلًا: «مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».
الخارجية المصرية

مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على السعودية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين. إذ أعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًا على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
اللواء-محمد-الشريف (2)

محافظ الإسكندرية يُعلن رقم حساب التبرع لدعم عمال اليومية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عن فتح حساب رقم «9450856261»، في البنكين «الأهلي المصري والقاهرة»، وذلك لبدء قبول الإيداعات من الراغبين للتبرع به لصالح مبادرة «إدعم عمال اليومية» والتي أطلقت في 22 مارس الجاري، بهدف تقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.
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احمد-الطيب (3)

الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

قرر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 -حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: تجهيز مستشفى الأزهر لدعم الدولة في مواجهة كورونا

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع مستشفيات جامعة الأزهر بالتنسيق مع وزارة الصحة، من أجل تجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لاستقبال الحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس "كورونا"، وعزلها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حجرها صحيًا حال ثبوت إصابتها بالمرض، دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
الجامع الأزهر

وقف صلاة الجمعة والجماعة بالأزهر لمدة أسبوعين

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم».
جامعه-الازهر

بسبب كورونا.. قرار جديد من جامعة الأزهر يخص الطلاب

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2019 - 2020، على صفحات ومواقع الكليات دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات. وقال بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر: "إن قرار رئيس الجامعة، يأتي في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفب ضوء توجهات الدولة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".
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