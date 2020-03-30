الشاطر: الأهلي لم يقصر مع مؤمن.. والخطيب وعد عاشور

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ ص

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي - صورة أرشيفية

أعرب إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من هجوم بعض اللاعبين القدامى بالقلعة الحمراء على مجلس إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، كاشفا عن وعد شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتولي مسؤولية تنظيم مباراة اعتزال لقائد الأهلي حسام عاشور، حال قرر إنهاء مسيرته هذا الموسم، كما سيعمل عاشور حال اعتزاله في قناة الأهلي لحين تأهيله فنيا أو إداريا بفترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، على نفقة القلعة الحمراء.

وأكد الشاطر، أن الأهلي لم يقصر مع لاعبه مؤمن زكريا، بدليل تنازل النادي عن قيمة إعارته لنادي أحد السعودي؛ تقديرا لجماهيريته وعطائه، وأوضح أن مجلس إدارة، كان قد اتخذ قرارا سريا بتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا حتى النهاية، لكنه اضطر لإعلان الأمر؛ بسبب حملات التشكيك. ولفت إلى أن مؤمن غير مقيد بالأهلي ولا يجوز

وأكد الشاطر، أن الأهلي لم يقصر مع لاعبه مؤمن زكريا، بدليل تنازل النادي عن قيمة إعارته لنادي أحد السعودي؛ تقديرا لجماهيريته وعطائه، وأوضح أن مجلس إدارة، كان قد اتخذ قرارا سريا بتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا حتى النهاية، لكنه اضطر لإعلان الأمر؛ بسبب حملات التشكيك.



ولفت إلى أن مؤمن غير مقيد بالأهلي ولا يجوز قانونا صرف مبالغ مالية له، موضحا أن الخطيب تواصل مع وزير الرياضة أشرف صبحي، وأرسل خطابا للحصول على موافقة الجهة الإدارية، وهو ما حدث، بالموافقة على صرف 600 ألف جنيه.



وذكر: "فلوس مؤمن زكريا في الأهلي منذ أسبوعين بخلاف قرار المجلس صرف 100 ألف جنيه شهريا له، وحال تجاوزت قيمة فواتير علاج اللاعب هذا المبلغ، سيتم سداده لحين نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي، قرار مجلس الأهلي ليس تفضلا، ولكن تقديرا لقيمة اللاعب وتطبيقا لمبادئ النادي".