رياضة

الشاطر: الأهلي لم يقصر مع مؤمن.. والخطيب وعد عاشور

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ ص
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي - صورة أرشيفية
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي - صورة أرشيفية
أعرب إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من هجوم بعض اللاعبين القدامى بالقلعة الحمراء على مجلس إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، كاشفا عن وعد شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتولي مسؤولية تنظيم مباراة اعتزال لقائد الأهلي حسام عاشور، حال قرر إنهاء مسيرته هذا الموسم، كما سيعمل عاشور حال اعتزاله في قناة الأهلي لحين تأهيله فنيا أو إداريا بفترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، على نفقة القلعة الحمراء.
وأكد الشاطر، أن الأهلي لم يقصر مع لاعبه مؤمن زكريا، بدليل تنازل النادي عن قيمة إعارته لنادي أحد السعودي؛ تقديرا لجماهيريته وعطائه، وأوضح أن مجلس إدارة، كان قد اتخذ قرارا سريا بتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا حتى النهاية، لكنه اضطر لإعلان الأمر؛ بسبب حملات التشكيك. ولفت إلى أن مؤمن غير مقيد بالأهلي ولا يجوز
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ميدو يطالب ببقاء كارتيرون وتجديد عقد شيكابالا

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وائل جمعة: كفى مزايدات فارغة على حساب الأهلي

رد وائل جمعة لاعب فريق الأهلي السابق، على ما وصفه بالهجوم الكبير الذي يتعرض له ناديه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "صباح الخير.. الفترة الأخيرة هجوم كبير على الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفترض أنهم محايدين، ولكنهم يرون بعين واحدة فقط"، وواصل: "بالنسبة للاعبين، يجب على كل منهم أن يتذكر كيف كان قبل الأهلي وألا ينس ما أضافه الأهلي له، كفى مزايدات فارغة وتصفية حسابات على حساب الأهلي بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، ولا بد من التعامل بمعيار واحد ونعرف أن لاعبي الكرة لهم فترة زمنية وغير مخلدين".
عماد-متعب (4)

عماد متعب يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس اعتزاله كرة القدم، قائلا إن مسؤولي الأهلي لم يبدوا رغبة في تجديد عقده، بعد انتهاء تجربته مع التعاون السعودي، ولذا فضل الاعتزال، مشيرا إلى أنه عقد جلسة حينها مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، الذي عرض عليه العمل في قناة الأهلي، رافضا فكرة مساهمة النادي في إقامة مباراة اعتزاله، مؤكدا أن الأمر سيقتصر على مشاركة الفريق فقط، وذلك بحسب تصريحات لقناة "أون تايم سبورت".
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عدلي القيعي: إعلام الزمالك يسيطر بنسبة 80%

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن هجومه على اللاعب أحمد فتحي، قائلا: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه، رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، والبعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي للأمور من وجهة نظري، كما أن الأقرب أن يتخذ حسام عاشور خطوة الاعتزال، عقب نهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد عقده قرار فني للمدرب رينيه فايلر".
احمد-فتحى

الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.
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