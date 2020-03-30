الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 29طنطا 14 28دمنهور 14 27الإسكندرية 14 29بلطيم 14 29مطروح 15 29السلوم 15 31سيوة 13 32بورسعيد