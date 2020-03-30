رياضة

ميدو يطالب ببقاء كارتيرون وتجديد عقد شيكابالا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ ص
أحمد حسام ميدو - صورة أرشيفية
أحمد حسام ميدو - صورة أرشيفية
طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إدارة الزمالك بالإبقاء على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أدار المرحلة الماضية من عمر الموسم باقتدار وذكاء واضح وحقق لقبي كأس السوبر الإفريقي والمحلي، موضحا: "قدرات كارتيرون التدريبية ظهرت في المباريات الكبرى التي أدارها بطريقة رائعة، فهو يملك تاريخا رائعا ومشوارا إفريقيًا حافلا، وأطالب بتجديد عقده مع الزمالك فهو مكسب كبير للفريق الأبيض"، وذلك بحسب تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten".
وحول رؤيته لمستقبل الزمالك، طالب ميدو بتجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق لموسم آخر، لأنه مازال قادرا على العطاء ويظهر بصورة طيبة عندما يشارك ولو لدقائق بخلاف قدرته على لم شمل اللاعبين. وأضاف: "الزمالك عليه التعاقد مع مهاجم متميز لمساندة النجم مصطفى محمد إلى جانب لاعب ارتكاز قوي ليكون
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محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
عصام الحضري

مرتضى: الحضري بتاع جن وسحر.. وبكى لينضم للزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق، رحل عن صفوفه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية، على حد وصفه، إذ كان يستعين بما وصفه -الجن والسحر- من أجل العمل على إصابة زملاءه وتواجده في التشكيل الأساسي، قائلا: "الحضري كان يبكي من أجل الانضمام للزمالك، والتوءم حسام وإبراهيم هما من أحضراه إلى الفريق، ودائما ما كان يستعين بالجن والشعوذة ليتسبب في إصابة حراس الفريق للمشاركة في المباريات بدلا منهم".
عمرو جمال‎ (2)

عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".
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كهربا

اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.
محمد-الشناوى-وعلى-لطفى

عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
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استاد القاهرة يستضيف إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة. وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي، تمهيدا لاستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد قرر الوزير بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى 10 مايو بدلًا من الأول من شهر أبريل.
الزمالك- والترجي (4)

الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي المسابقة، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.. بداية المباراة، جاءت سريعة، ونجح فريق الترجي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على محمود علاء، نفذها بلال بن ساحة، بنجاح، بتسديدة صاروخية فشل أبو جبل في التصدى لها.
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