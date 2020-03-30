ميدو يطالب ببقاء كارتيرون وتجديد عقد شيكابالا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ ص

أحمد حسام ميدو - صورة أرشيفية

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إدارة الزمالك بالإبقاء على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أدار المرحلة الماضية من عمر الموسم باقتدار وذكاء واضح وحقق لقبي كأس السوبر الإفريقي والمحلي، موضحا: "قدرات كارتيرون التدريبية ظهرت في المباريات الكبرى التي أدارها بطريقة رائعة، فهو يملك تاريخا رائعا ومشوارا إفريقيًا حافلا، وأطالب بتجديد عقده مع الزمالك فهو مكسب كبير للفريق الأبيض"، وذلك بحسب تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten".

وحول رؤيته لمستقبل الزمالك، طالب ميدو بتجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق لموسم آخر، لأنه مازال قادرا على العطاء ويظهر بصورة طيبة عندما يشارك ولو لدقائق بخلاف قدرته على لم شمل اللاعبين. وأضاف: "الزمالك عليه التعاقد مع مهاجم متميز لمساندة النجم مصطفى محمد إلى جانب لاعب ارتكاز قوي ليكون